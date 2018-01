Génius s podbradkom: Spoznajte tučného protivného chlapíka, čo dokázal zachrániť svet pred Hitlerom

Slávnu fotku chlapíka s podbradkom a hrubou cigarou pozná azda každý. A to, že má Winston Churchill čosi do činenia s porážkou Hitlera, hádam aspoň tuší každý, kto vychodil minimálne základnú školu. Vďaka novému filmu Najtemnejšia hodina sa však dozvie, ako to bolo naozaj. Čo za človeka zachránilo Európu od fašistickej poroby i to, ako má vyzerať skutočný politický vodca.

Keď treba zmeniť svet

Príbeh zobrazuje obdobie nástupu Winstona Churchilla na post premiéra v roku 1940. Nemá veľký dôvod na radosť. Funkciu dostáva v najťažšom období, keď si Hitler podrobuje jeden európsky štát za druhým. Teraz má namierené do Británie a vyzerá to, že brániť sa nemá zmysel. Výsledkom budú len státisíce obetí. Veď Churchillovi politickí protivníci zastávajú názor s fašistom vyjednávať. Je na pleciach jediného šesťdesiatpäťročného muža, ako sa zachová. A podľa jeho rozhodnutia sa raz a navždy zmení svet, ale aj státisíce mužov pôjdu na smrť.

Fascinujúca hodina histórie

Film ukazuje, aký je to veľký tlak, robiť podobné rozhodnutia, no aj aká silná osobnosť to dokáže. Divák je po celý čas napätý, fascinovaný. Je to vlastne veľmi zábavná hodina dejepisu, najmä keď Churchil je zobrazený ako fučiaci cholerik so suchým britských humorom a večne plným pohárom. Jednoducho, človek páchnuci človečinou a nie heslo z encyklopédie. Veľký podiel má na tom, samozrejme, aj Gary Oldman, ktorý je fascinujúci a zďaleka nielen vďaka latexovej maske.

Aj toto si pozrite

Je veľmi pravdepodobné, že Najtemnejšia hodina vás motivuje rozšíriť si školské vedomosti o tejto dejinnej etape. A môžete to zase urobiť pomocou filmov, ktoré toto obdobie rozoberajú z iného uhla pohľadu. Viď Kráľova reč o koktavom kráľovi, otcovi dnešnej britskej kráľovnej, ktorý sa postavil na Churchillovu stranu. Alebo vojnový film Dunkirk o operácii, ktorá aj v Najtemnejšej hodine zohráva kľúčovú úlohu. A Kráľovský víkend, ktorý doplní fakty o americkom prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi, ktorý sa v „Churchillovi“ spomína tiež.

