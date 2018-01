Halina opäť v kine. Poďte sa pozrieť, ako to vedia roztočiť zúfalé ženy

Fakt, že zúfalé ženy robia zúfalé veci, šarmantne zdokumentovala Halina Pawlowská v mnohých knihách. A dve dokonca rovnako nazvala. Len k tej druhej pridala slovíčko zase. A opäť sa stretla s čitateľským záujmom, lebo v týchto knižkách sa spoznáva skoro každá z nás. Koniec koncov, Halina nezastiera, že inšpiráciou sú jej vlastné ľúbostné peripetie, rodinní príslušníci a príhody jej kamarátok.

Prsia nahradila výška

Halina Pawlowská však nie je len úspešná spisovateľka, ale aj scenáristka. Na tomto poli už v minulosti siahla po svojej knižke. Prvý raz sa jej dielo dočkalo sfilmovania v roku 1994. Díky za každé nové ráno vtedy režíroval blízky priateľ spisovateľky Milan Šteindler. Ide o naozaj silne autobiografickú tému, preto si autorka dala záležať na tom, kto ju bude hrať. Nakoniec pre hlavnú rolu síce nevybrali herečku podobne kyprých tvarov, akými sa pýši Halina, ale Ivanu Chýlkovú. Aj ona má zopár centimetrov navyše aj keď nie v poprsí, ale vďaka výške.

Univerzálna kráska

Film mal veľký úspech a získal štyri České levy – za scenár, réžiu, hlavnú herečku a cenu najdôležitejšiu, za najlepší film. Uvidíme, či úspech zopakuje aj nová komédia, ktorá práve prichádza do kín. Tentoraz sa réžie ujal Filip Renč, ktorý má s knižnými adaptáciami dobré skúsenosti. Nakrútil napríklad Román pre ženy Michala Viewegha.

Opäť ide do určitej miery o autobiografické dielo, nečudo, že Halina Pawlowská mala právo hovoriť do toho, ktorá herečka stvárni hlavnú rolu. Tentoraz to nie je ani vysoká Chýlková, ani „prsatica“ typu Jitky Čvančarovej, ale, trochu prekvapujúco, krehká Klára Issová. Halina však má vysvetlenie: „Mali sme naozaj veľké nároky. Zmysel pre humor, sexepíl, vynikajúce herecké schopnosti a dojemnosť a tiež zodpovedajúci vek. Lepšie povedané, museli sme nájsť herečku, ktorá zahrá to, že má osemnásť, aj to, že má skoro štyridsať.“