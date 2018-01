Horská služba premietala hotelovým hosťom diapozitívy, z ktorých behal MRÁZ po chrbte

Začiatok slovenskej lyžiarskej sezóny bol tento rok tragický. Najskôr po páde na svahu v Bachledovej doline zahynula tridsaťročná Lucia z Nových Zámkov. Krátko po nej neprežil náraz do drevených snehových zábran na Donovaloch lyžiar (49) z Veľkých Kosíh. Pred pár dňami zahynul v Žiarskej doline poľský skialpinista, ktorý ignoroval lavínové nebezpečenstvo a strhol masu snehu.

Navyše, skupina slovenských lyžiarov potrebovala horských aj leteckých záchranárov na pomoc pre dvadsaťročného kamaráta, ktorý si pádom na skalách v žľabe zo Soliska vážne zranil hlavu. Zlomeniny a otrasy mozgu sú v strediskách na dennom poriadku. No smrteľné úrazy priamo na zjazdovke a v takom krátkom čase sú už výkričníkom.

Pokrok ubližuje

Na konci osemdesiatych rokov nebol výstroj a bezpečnosť lyžiarov zďaleka na takej úrovni ako dnes, napriek tomu k ťažkým úrazom na svahu dochádzalo len výnimočne. Teraz je na Chopku asi päťsto bambusových tyčí, ktoré vymedzujú priestor zjazdoviek. Stĺpy a pevné prekážky na tratiach alebo v ich blízkosti chráni štyristo matracov. Bezpečnostných plotov je skoro tri a pol kilometra. Všade sú výstražné tabule. Prečo teda úrazov pribúda? Lenže pribúda aj agresivity!

Šéf bielej polície na Chopku Miroslav Dzuroška. Foto: Ján Dzúr

Keď sa lyže vymknú

„Kedysi sa na zjazdovkách spúšťali lyžiari, z ktorých deväťdesiat percent bralo ohľad na iných. Dnes ich odhadujem na polovicu a bojím sa, že časom klesne aj toto číslo,“ varuje šéf ski patroly v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku Miroslav Dzuroška.

Slušnosti podľa neho, paradoxne, ublížil technologický pokrok. Moderné oblečenie nás zrýchlilo, veľkokapacitné lanovky skrátili čakanie na minimum, technický sneh predĺžil sezónu. A na trh prišli karvingové lyže. „Rýchlosť na nich naberú aj slabší lyžiari. Ak sú neskúsení, často sa dostanú na hranicu svojich možností a lyže sa im vymknú spod kontroly. Padajú, ohrozujú iných. Je to ako s autom. Nie každý začiatočník, ktorý si kúpi džíp, ho vie ovládať,“ vysvetľuje.

Nebezpeční suveréni

Súčasťou zimnej dovolenky bola kedysi aj beseda s Horskou službou. Hotelovým hosťom sa premietali diapozitívy, z ktorých behal turistom po chrbte mráz, no na zjazdovke ich mali pred očami a boli opatrní. Teraz je lyžovačka predovšetkým biznis. Mnohí ľudia majú dojem, že ak si kúpili lístok, môžu si dovoliť všetko. Najmä takí, ktorí sú vo svojom povolaní úspešní vďaka dravosti, sa domnievajú, že to funguje aj na lyžovačke. Preháňajú sa medzi deťmi, slabšími športovcami, ženami, turistami.

V čase nášho rozhovoru narazil v Jasnej do chlapca (9) agresívne jazdiaci lyžiar, musel zasahovať vrtuľník... Foto: Ján Dzúr

Dávajú pozor

„Dávame pozor, aby sa na zjazdovku nedostali podnapití lyžiari alebo takí, čo jazdia príliš nebezpečne, a deti bez prílb. Dohliadame aj na to, aby nikto nebol na tratiach pred ich večernou úpravou. V exponovaných častiach sa totiž ratrak zavesí na lano. Ak by tadiaľ išiel zjazdár, mohol by sa oň v lepšom prípade zachytiť,“ vysvetľuje šéf bielej polície. V Jasnej s ním dozerá na lyžiarov sedem profesionálov, desať dobrovoľníkov a štyria študenti z Anglicka a Austrálie. Ráno sú muži zo ski patroly na kopci prví a večer schádzajú ako poslední. Označujú nebezpečné miesta, čistia značky od ľadu, posudzujú zjazdnosť tratí. Dohliadajú aj na dodržiavanie skialpinistických trás a bieleho kódexu.