Horúčavy môžu aj za pracovné úrazy. Ma strednom Slovensku je to najhoršie

Leto nie je len o bezstarostnej zábave, neraz sa spája aj s rôznymi poraneniami a traumami. Stávajú sa doma, pri športe, na výletoch a, žiaľ, aj v práci, ktorá je pre horúčavy čoraz náročnejšia. „Úrazy v súvislosti s teplom sa môžu udiať v dôsledku väčšej únavy a nepozornosti. Najmä pri rutinných činnostiach, ktoré si chceme zjednodušiť, alebo uľahčiť,“ vystríha vedúci inšpektor práce Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici Miroslav Benč.

Kraj, kde pôsobí, zaznamenal vlani v oblasti pracovných úrazov smutné prvenstvo. „Za predchádzajúci rok evidujeme 11 smrteľných pracovných úrazov a 16 závažných pracovných úrazov, čo je najviac za ostatné desaťročie,“ pokračuje Miroslav Benč. Mnohé sa odohrali v nepriaznivých klimatických podmienkach a pod holým nebom: v stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, ktoré je pre juh stredného Slovenska typické. Sú to odvetvia, kde sa z hľadiska celkového počtu veľa pracovných úrazov nestáva, no ak k nim dôjde, majú fatálne následky.

Život bez prstov

Tí, ktorí pri pracovných úrazoch neprišli o život, stratili zrak, alebo sluch. Poranenie im zohyzdilo telo, dlhodobo psychicky trpia a často sa nemôžu ďalej pracovne uplatniť. Aké chyby urobili? Jeden robotníkov nastúpil na nočnú zmenu ako operátor na linke, ktorá nanáša textil na plast. Ofukovacou pištoľou si odstraňoval prach z ochrannej masky. Uvoľnil sa mu na nej kryt filtra, ktorý spadol do odsávacieho potrubia flokovacieho stroja. Muž doň vsunul ruku. Rotujúca klapka mu zachytila dva prsty, bez ktorých musí prežiť zvyšok života.

Noha v peci

Aj tavič, ktorý vo fabrike dohliadal na proces v peci rozhorúčenej na skoro tisícšesťsto stupňov Celzia, doplatil na ľahkovážnosť. Išiel očistiť taveninu a skontrolovať teplotu v peci ručne teplomerom. Spozoroval, že časť kovovej šablóny zostala neodtavená. Nechcelo sa mu ísť po kováčske kliešte do dielne, tak do šablóny kopol. Pošmykol sa, ľavá noha mu vkĺzla do pece. Mužovi začala najskôr horieť topánka a potom nohavice. Utrpel popáleniny druhého a tretieho stupňa a v plavkách sa už asi nikde neukáže.

Efekt zmeny

Počas horúčav by sme sa mali vyhýbať fyzickej práci, ktorá zaťažuje organizmus, a dodržiavať pitný režim. Keď však potrebujete uživiť rodinu, je to posledné, na čo myslíte. Tu je ďalší príbeh: Vodič vozil kmene stromov a konáre lesným špeciálom na dohodnuté miesto. Lenže z korby stroja sa mu zosunul neodvetvený kmeň hrabu. Zastal a strom opätovne naložil na samý vrch nákladu.

Následne si všimol, že hydraulická hadica na stroji prepúšťa olej a rozhodol sa ju opraviť. K nákladu sa otočil chrbtom. V tej chvíli sa na neho samovoľne spustil zle navŕšený hrab, ktorý ho zozadu trafil do krku. Chlapovi po náraze skĺzla prilba z hlavy, utrpel poranenie temena hlavy a krčnej chrbtice. Rodina si musí poradiť bez jeho príjmu.

Práca vo vyššom veku

Pilotná sila Európy starne, do roku 2030 vytvoria tretinu zamestnancov ľudia vo veku od 55 do 64 rokov. Budú musieť nielen dlhšie pracovať, ale doba ich vystaví tiež väčším rizikám vrátane výkyvov počasia a nevídaných horúčav.

Angličania nedávno zistili, že takmer sedem percent letných úrazov v práci je vedľajším efektom zmeny podnebia. To aj na Slovensku čoraz viac pripomína Stredomorie. Kým tam majú cez deň niekoľkohodinovú siestu a svoj režim prispôsobujú počasiu, u nás aj v tom najväčšom úpeku chodíme do roboty...

Ako predchádzajú katastrofe

Takto sa rozhodli vyhýbať sa pracovným úrazom:

Fínsko, chemická továreň: až deväťdesiat percent zamestnancov pravidelne športuje a chodí do fitnes.

až deväťdesiat percent zamestnancov pravidelne športuje a chodí do fitnes. Nemecko, pokrývačská firma: aby si robotníci nezaťažovali chrbát, dostali mobilné pomôcky na dvíhanie ťažších bremien, ručné vozíky a chrániče kolien. Niektorí boli vyškolení na prácu v kancelárii.

aby si robotníci nezaťažovali chrbát, dostali mobilné pomôcky na dvíhanie ťažších bremien, ručné vozíky a chrániče kolien. Niektorí boli vyškolení na prácu v kancelárii. Poľsko, textilná manufaktúra: štrnásť žien si v slabom svetle ničilo zrak, sluch im kazil hluk a vibrácie. Keď tento problém vyriešili, klesla práceneschopnosť o 70 percent.

Odškodnenie za úraz

V prípade, že ste boli zranení v práci, máte nárok na finančné odškodnenie. Niektoré firmy a právnické kancelárie vám zadarmo urobia analýzu, či je možné za váš pracovný úraz získať peniaze.

Pracovným úrazom sa podľa Zákonníka práce rozumie poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené pri plnení pracovných úloh. Môže to byť aj úraz, ktorý sa stal pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom následkom prírodných udalostí. Tiež úraz, ku ktorému došlo pre plnenie pracovných povinností. Nie je ním však úraz, ktorý ste utrpeli počas cesty do zamestnania alebo z práce domov.

Čas potrebný na odškodnenie pracovného úrazu je veľmi odlišný. Niektoré prípady sú však ukončené v priebehu pár týždňov. Väčšina žiadostí o odškodnenie takéhoto typu sa vyrieši bez súdneho pojednávania. Náhradu za bolesť a náhradu za trvalé následky vypláca Sociálna poisťovňa.

Ak sa vám stal úraz, nemáte žiadnu oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

Bez alkoholu