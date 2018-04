HROZIVÉ! Každý z nás ročne vyprodukuje stovky kilogramov odpadu. Kvôli TOMUTO ho pribúda

Apríl sa na Slovensku spája s ochranou prírody a v našich domácnostiach aj s jarným upratovaním. A hoci pre mnohé rodiny sa synonymom ekológie stalo triedenie odpadu, čísla hovoria opak. Podľa posledných štatistík jeden občan Slovenska priemerne vyprodukuje asi tristošesťdesiat kilogramov odpadu ročne, teda takmer kilogram denne. „Z tohto množstva sme dokázali vytriediť len dvadsaťtri percent. Zvyšok skončil na skládkach odpadov alebo v spaľovniach,“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme.

Zvyšovanie životnej úrovne prinieslo bezbrehý konzum a s ním spojený nárast počtu smetí. Ročná produkcia odpadu narástla za ostatných desať rokov o sedemdesiat kilogramov. „Spoločne ho teraz vytvoríme toľko, že ak by sme odpad vysypali na zem do výšky jedného metra, každý rok by sme ním pokryli plochu veľkú ako osemstošestnásť futbalových ihrísk. A nie je to len o množstve, ale aj jeho škodlivosti,“ pokračuje Branislav Moňok. Odkiaľ odpad vlastne pochádza? Z nášho nákupného košíka.

Dávajte si pozor, čo kupujete. Foto: profimedia

Do prírody sa nezaradí

Spolu s tovarom si totiž kupujeme aj obal, ktorý nepotrebujeme a čoskoro končí v smetnom koši. Kto sa chce správať zodpovedne k prírode, mal by vynechávať všetko, čo je zabalené v plaste: trebárs párky, salámy, syry, mrazené ovocie, zeleninu, či polotovary. „Úplne zbytočne sú na jednom plastovom podnose do igelitu zatavené štyri čerstvé jablká. Bonboniéra je v plaste, papierovej škatuli a v ďalšom plaste,“ upozorňuje Hana Machů z Ekologického inštitútu Veronica v Hostětíte v Bielych Karpatoch.

Odpad sa dá zúročiť na ďalšie spracovanie. Foto: profimedia

Trieďte aj hliník

Plast, umelo vytvorený materiál, sa späť do prírodného kolobehu už nezaradí. Zložitá je aj recyklácia nádob od acidofilných výrobkov, plastových vrecúšok a igelitových tašiek. „Radšej si kupujte väčšie balenia jogurtov. Je rozdiel likvidovať tri malé tégliky alebo jeden veľký. Vodu pite z vodovodného kohútika, nákupy odnášajte vo vlastných látkových kapsách,“ pokračuje Hana Machů. Všímajte si aj to, koľko konzerv je v hliníkových plechovkách. Tie by sme tiež mali triediť, pretože rovnako ako papier, či sklo sa dajú zúročiť na ďalšie spracovanie.

Plasty našli vo vode

„Najvýznamnejšou časťou odpadu každej domácnosti v Česku a na Slovensku je bioodpad, tvorí až tridsať percent,“ tvrdí Hana Machů. Vo viacerých mestách na Morave už pred bytovkami stoja debničky, v ktorých červíky zvyšky zeleniny, ovocia a vrecúška z čaju rozložia. Vznikne tak kvalitný kompost, ktorý sa dá využiť pod kvety na balkóne, alebo v záhradke. Pliagou posledného storočia sú však plasty. Veľakrát ich skonzumujú živočíchy, ktoré si ich mýlia s prirodzenou potravou. Známy je príbeh albatrosov na ostrove Midway v Tichom oceáne. Od najbližšieho kontinentu je vzdialený viac ako tritisíc kilometrov.

„Takže by sa tam mala nachádzať príroda vo svojej nadprirodzenejšej forme. Opak je pravdou. Ročne v útrobách vtákov končí vyše päť ton rôznych plastov. Tisíce mladých albatrosov pomaly umierajú na podvýživu,“ uzatvára Branislav Moňok. Mikročastice plastov už ekológovia našli aj v pitnej vode. Je pravdepodobné, že sú tiež v potravinách, ktoré kupujeme...

Každý rok vidíme na Slovensku rovnaký obraz. Foto: Ján Dzúr

Čo sa dá recyklovať?

„Teoreticky všetko. Určite však nie vtedy, keď rôzne druhy odpadkov vyhodíme do zmesového odpadu a skončí to na skládke odpadov alebo v spaľovni odpadov,“ vraví Branislav Moňok. Problémom plastov je ich rôznorodosť, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje aj ich recykláciu. Lenivá Bratislava! n V miere recyklácie odpadu patríme medzi najhoršie krajiny Európskej únie. Všetky okolité krajiny triedia viac: Maďarsko a Česko približne o 10, Poľsko o 20 a Rakúsko o 30 percent. Potrebu triediť odpad podľa jedného z prieskumov deklarujú najmä ľudia s vyšším vzdelaním. Najväčšiu ochotu triediť odpad vyjadrovali obyvatelia v Žilinskom a Trnavskom kraji, najmenej v Košickom a Bratislavskom kraji.

Takéto obaly zaťažujú prostredie, v ktorom žijeme. Foto: Ján Dzúr

Nebezpečné skládky

Na skládkach odpadov je trvalo ukladaný nevytriedený komunálny odpad. Už sa nedá využiť, čo znamená plytvanie surovinami, ktoré na Slovensko musíme vo väčšine dovážať. „Pri rozklade tohto odpadu vzniká takzvaný skládkový plyn. Ten prispieva ku globálnemu otepľovaniu – je dvadsaťjedenkrát škodlivejší ako oxid uhličitý – a ľuďom preukázateľne spôsobuje zdravotné problémy,“ hovorí nás Branislav Moňok. Skládkovanie odborníci považujú za najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadmi. Odpad nezmizne ani spaľovaním v spaľovniach.

Zmenšíme síce ich objem a hmotnosť, ale vždy nám zostane zvyšok vo forme toxického popolčeka a škvary. Navyše do ovzdušia vypúšťame množstvo splodín, ktoré obsahujú malé množstvá ťažkých kovov a rakovinotvorných látok. „Recyklácia má okrem ekologických pozitív aj ekonomické a sociálne vplyvy na náš život. Vytvára napríklad desaťnásobne viac pracovných miest ako skládkovanie a spaľovanie.“

VIDEO: Spieva aj s transplantovaným srdcom! Ktorý známy spevák si na to trúfol?

FOTO VNÚTRI: Vilo a Sandra Rozborilovci popriali požehnanú Veľkú noc z luxusného letoviska. Ale veď za nimi stojí...

Fanúšikovia Naste Kuzminovej zažili ľadovú sprchu. Za všetko môžu dve vety jej sestry

Martinu Ťaskovú Kanošovú zo šou Zem spieva obliali vedrami vody. To, čo nasledovalo, nikto nechcel

Chcete sa cítiť ako najslávnejší paroháč v dejinách sveta? TOTO musíte zažiť