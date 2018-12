Hviezdu Nemocnice na okraji mesta Janu Štěpánkovú (†84) trápilo nielen telo ale aj duša

Skvelá herečka pochádzala z umeleckej rodiny, jej otec Zdeněk Štepánek a matka Elena Hálková boli herci. Za manžela si tiež vzala umelca – režiséra Jaroslava Dudeka (†68). Ten sa rozviedol s dramaturgičkou Janou Dudkovou, s ktorou mal dve dcéry.

Jaroslav Dudek a Jana Štěpánková mali spolu syna Jana (54). Ten sa na rozdiel od rodičov vydal na celkom inú dráhu – zlákala ho matematika a počítače. Práve synovi ďakovala herečka za to, že prekonala najhorší rok v jej živote. Bol ním rok 2000. Jej milovaný manžel zomrel a ešte k tomu prišla o milovanú prácu, ktorá jej mohla zaháňať smútok. Divadlo na Vinohradoch, v ktorom pôsobila takmer 30 rokov jej vtedy nepredĺžilo zmluvu. Pre magazín Sedmička vtedy povedala, že bola na dne: „To boli dve rany, stratila som dve životné lásky naraz. A nevedela som kam sa podieť.“ O synovi sa vyjadrila, že nebyť jeho, nevie, ako by to celé prežila.

Podobnú lásku už nikdy nestretla. V apríli tohto roka povedala: „Už pätnásť rokov som sama, ale inak to ani po vzťahu s mojím mužom nejde. To, čo sme spolu prežili, bolo tak ideálne, tak jedinečné...“

Iveta Malachovská sa vyspovedala z veľkej bolesti: Na smrť mamy sa nedá pripraviť

O štyri roky neskôr sa ťažko zranila. Počas cesty z divadla spadla a dostala otras mozgu. Na nejaký čas mala dokonca problémy s pamäťou. Aj po vážnom úraze sa našťastie dokázala vrátiť do práce. Herečka mala zmysel pre humor. O svojom účinkovaní v seriáli Republika povedala: „Vo štvrtom dieli na nechali zomrieť. Ale myslím, že ich to už mrzí. A dobre im tak.“

Pre iDNES.cz povedala: „Herec pri ováciách zabudne na všetko, čo ho bolí alebo trápi. Naozaj to tak funguje. Keď stojíte na javisku a celé hľadisko povstane a tlieska, máte pocit, že sa vznášate. To je to, čo herca drží. S hľadiskom totiž dýcha.“ Je koniec...