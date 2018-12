INŠPIRUJTE SA: Darčeky na poslednú chvíľu

Zozbierali sme pre vás zopár nápadov, čím prekvapiť pod stromčekom.

Pre potešenie z krásy

Farebné ručne robené hodinky zo slávneho muránskeho skla ozdobia každé ženské zápästie. Sú dielom preslávených sklárov z ostrova neďaleko Benátok a ide o spojenie tradície a elegancie.

Pre tých, ktorí nie sú ľahostajní

Ideálna drobnosť, ktorá však zachraňuje planétu pred plastovým morom, je antikorová slamka. Je krásna na pohľad, no hlavne sa dá používať donekonečna. Dá sa kúpiť aj s kefôčkou, ktorá ju dokonale vyčistí, pokiaľ ju použijete napríklad na husté smoothie.

Pre pivárov aj tínedžerov

Farebná plastová helma poteší každého pôžitkára, ktorý miluje pivo. Je to vlastne variácia na predstavu z rozprávky, že pečené holuby lietajú rovno do úst. Tu do nich prúdi pivo. Po stranách sa totiž dajú pripevniť držiaky na plechovky, odkiaľ siahajú hadičky rovno do úst. Stačí len potiahnuť. Samozrejme, helmu môžete podarovať aj deťom, len vymeňte alkohol za nealko.

Pre adrenalínové typy

Partiu kamarátov potešíte interaktívnou zábavou a pošlete ich vyskúšať si nápaditosť aj dobré nervy do únikovej miestnosti – tzv. escape room. Na výber je množstvo tém, môžu cestovať v čase, vyšetrovať zločin, stať sa archeológmi a pátrať po záhadách Mayov či skúmať sovietske laboratórium, na ktoré ste narazili v tajomnom bunkri. Napínavé hry sú určená pre 2-5 hráčov od 14 rokov.

Pre uponáhľané aj nešikovné

Kefa na vyrovnávanie vlasov vám ráno pred odchodom do práce ušetrí čas. Ideálna na každodenné rozčesávanie, aby bol účes bleskove hotový. Je praktickejšia než bežná žehlička na vlasy. Veľmi rýchlo sa ohreje a nehrozí, že sa v rannom zhone popálite, okraje majú iba 50 stupňov Celzia. Navyše vlasy nevysúša a neelektrizujú.

Pre milovníčky sviečok

K vianočnému času patria sviečky. Nemusíte však darovať len hotové. The Greatest Candle in the World má súpravu, vďaka ktorej sa dá rýchlo vyrobiť vlastná vonná sviečka z použitého (alebo nového) kuchynského oleja. Obsahuje 5 vreciek vonného prášku, 5 knôtov s držiakmi a návod. Sviečky sú ekologické, pretože nie sú robené z parafínu, teda z ropy.

Pre mamičky a zúbkové víly

Schyľuje sa u vás doma k tomu, že dcérke či synovi už-už vypadne zub? Darujte mu drevenú borovicovú škatuľku, aby ho mal kam odložiť. Na vrchnák sa dajú zapísať údaje o dieťati a okrúhle puzdro sa zmestí pod vankúš, aby spáča netlačilo, kým čaká na zúbkovú vílu.