Jace sa kvôli sexu náhodne stretávala s cudzími mužmi. Pre TOTO začala žiť v celibáte

„Môj otec bol alkoholik. Nebol to dobrý človek, zvlášť keď pil,“ zverila sa Jace Downeyová (30) novinám The Sun. A dodala, že otec ju začal sexuálne zneužívať ako päťročnú. Po dvoch rokoch s tým prestal a Jace svoje spomienky potlačila. Až do čias, keď dospela a začala intímne žiť s mužmi.

Za traumou stáli zážitky z detstva. Foto: pixabay.com

Porno v práci

„Celkom náhodne som sa kvôli sexu stretávala s neznámymi chlapmi. Moje intímne zážitky sa stávali stále nebezpečnejšie, riskantnejšie a bolestivejšie,“ pokračovala. Vyhľadávala pánsku spoločnosť, v práci sledovala porno. Ostala závislá od sexu, pričom citovo vyprahla. Pochopila, že za jej traumou sú nepríjemné zážitky z detstva.

Rok sexuálne abstinovala. Foto: pixabay.com

Kniha o celibáte

„Stratila som dušu. V roku dvetisíc štrnásť som sa chcela otráviť. Napokon som sa rozhodla všetko zmeniť. Vyhľadala som odborníkov a po začatí liečby som rok sexuálne abstinovala,“ prezradila. Jazdila po Amerike a o svojom celibáte písala knihu. Milovať sa už nikdy v živote nechcela, no stal sa zázrak: stretla Wiliama a zaľúbila sa. Dnes pomáha ľuďom prekonať rôzne druhy závislostí, vrátane tej od pornografie.

VIDEO: Má rekordných 108 dioptrií ale fotografuje. Jeho portrét pápeža visí aj vo Vatikáne

Pustí ho žúrovať, ak splní TOTO! Herec Milan Ondrík prezradil, akú má s polovičkou dohodu

Bude Meghan krajšia než bohyňa? Pozrite si, ktorá nevesta s modrou krvou mala najkrajšie svadobné šaty

Chcete si v roku 2018 okoreniť vášeň afrodiziakom? TIETO zlyhali na celej čiare

Slovensko sa rozvádza, Amerika drží manželskú vernosť. Neuveríte, čo je za tým