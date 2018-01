Jakub Prachař ako rohatý truľo! Týchto čertov sa vaše deti nebudú báť

Nielen zimné komédie majú veľkú tradíciu v českej kinematografii. Rovnako hojne sú tu zastúpení aj čerti.

Čertovská psychoterapia

O Špindli sme už písali. Keďže v ňom sa humor krúti hlavne okolo sexu, na rodinnú návštevu kina sa viac hodí nový film Zdeňka Trošku. To, že Troška má peklo rád, dokázal už vo viacerých rozprávkach. V jeho kinematografii nájdeme Z pekla šťastie, Čertovu nevestu, popletený čertík pobehoval v Princeznej z mlyna a teraz sa po siedmich rokoh vrátil do pekla Čertovinami.

No keďže radšej než strach má humor, nejde o ponurú strašidelnú rozprávku, ale o komédiu. Hlavnými hrdinami nie sú žiadne rohaté detské postrachy, ale dvaja popletení čerti Popelák a Uhelák. Korene možno hľadať v detstve režiséra, keď vraj mal z čertov riadny strach. A tak ich ako dospelý poľudšťuje. A trošku zosmiešňuje.

Návrat ku klasike

Ako v mnohých podobných príbehoch, aj v Čertovinách Lucifer už nevie vystáť neschopnosť dvoch pekelníkov a vyšle ich za trest do sveta. S úlohou priviesť pri návrate hriešnika. To je však pre nich ťažko splniteľná úloha, lebo namiesto teroru sa snažia ľuďom pomáhať. Niečo podobné ako čert Mates v klasike Jana Drdu Dalskabáty. Veď sa režisér k nemu aj hlási: „Pokračujem v štýle českého pekla aj čerta, známych z rozprávok Jana Drdu,“ hovorí klasik českej filmovej rozprávky. „Český čert je tam skôr nešikovný truľo než zákerný škodca. Rád by sa bratal s človekom, a ak mu niečo vykoná, je to skôr úsmevná čertovina než zlomyseľnosť. Takže sa opäť budeme zabávať nad snahou čertov, ktorí sa snažia dostať hriešne duše do pekla.“

FOTO: Zamaskovaný Tomáš Maštalír utrácal za luxus. Pozrite sa, v akej predajni sme ho nachytali!

Originálne PF 2018: Dara Rolins so zdvihnutým prostredníkom, Verešová s ligotavým zadkom, Vavrinčíková so zadaným mužom...

Koniec starých mládencov v Čechách: Ktorí nepolapiteľní muži sa tento rok odvážili pred oltár?

Rozvody, rakovina, smrť: Aké tragédie nachystal osud Popoluškinej družine?