Kradnúť v Chorvátsku figy sa nemusí vyplatiť, varuje delegátka cestovnej kancelárie

Reklamný slogan Slovenské more je v Chorvátsku sa ujal natoľko, že mnohí našinci zabúdajú, že nie sú na jazere za domom. Jana Domič, ktorá je delegátkou CK Satur pre Makarskú riviéru a Dubrovník, často strávi s turistami na pohotovosti celé hodiny – rozbité hlavy, zápal slepého čreva, úpaly, pády z bicykla, dehydratácie, horúčky, ale aj netradičnejšie problémy spôsobené tým, že sa nevieme správať. „Ľudia často trhajú miestnym ľuďom zo stromov figy. Z odtrhnutého plodu vyteká biele mlieko, ktoré používajú Chorváti na odstraňovanie bradavíc. Je agresívne. Ak sa dostane na sliznice úst alebo do očí, môže spôsobiť problémy,“ upozorňuje.

Horúčky z klímy

Otráviť zbytočne dovolenku vedia aj bežnejšie veci. „Keď prídu ľudia s maličkými deťmi či dokonca s novorodencami, často sú vydesení z toho, že deti dostanú horúčky hneď v prvé dni. Na vine môže byť aj to, že z klimatizovaného auta po dlhej ceste vystúpia do horúčav, čo organizmus ťažko znáša. Matky sú potom vyplašené a hneď je pokazený začiatok dovolenky,“ hovorí Jana Domič. Ľudia si povedia, že je to „len“ Chorvátsko, ale stále platí, že pre malé telíčko je to šok. „Chorvátski lekári upozorňujú, že dojčatám a malým deťom trvá aklimatizácia dlhšie ako dospelým. Preto by sa malo s nimi chodiť k Jadranu aspoň na štrnásť dní, aby pocítili zdravotné účinky mora,“ dodáva delegátka. Chápe, že problémom môžu byť financie, ale varuje pred tým, aby sa ľudia snažili vyriešiť v priebehu pár dní aj zdravie, aj opálenie. „Potom sú na plážach celé dni, aj na pravé poludnie. Chcú všetko využiť na dvesto percent. Preto sme napríklad začali robiť v hoteli animácie na poludnie, aby sme aspoň niektoré deti stiahli z pláže,“ hovorí.

Posúvajú cyklus

„Lekár na pohotovosti krútil hlavou, keď som mu priviedla tri ženy v jednom týždni, ktoré mali problémy, pretože odďaľovali menštruáciu antikoncepciou. Podarilo sa, zato ich však trápilo búšenie srdca, dýchavičnosť, triaška, potenie so zimnicou, nervozita, depresia. Nemali síce menštruáciu, ale dovolenku si neužili ani ony, ani ich blízki,“ varuje Jana Domič. Rovnaký problém mali aj tie, ktoré užili tabletku po nechránenom styku, aby neotehotneli: „Aj to sú vysokohormonálne lieky!“

Orechový olej na kožu

Ľudia sa často vyhádžu na koži. „Tunajší lekári hovoria, že na vine bývajú aj staré opaľovacie krémy. Turisti si myslia, že ide o alergiu na slnko, natrú sa ešte viac a katastrofa je na svete,“ dodáva Jana Domič. Na otázku, či je lepšie kupovať si chorvátske krémy, reaguje: „Oni používajú hlavne orechový alebo olivový olej, do ktorého sa pridá extrakt z mrkvy. Toto však nemôžem radiť našim ľuďom, ktorí ležia na pláži cez obed! Tie oleje nemajú taký ochranný faktor, hoci skvelo premastia pokožku a aj sa s nimi pekne opálite.“ Jana Domič s úsmevom odkazuje, aby si ľudia, najmä muži, dávali väčší pozor: „Často sa predvádzajú. Okrikujú deti, ale sami nedávajú pozor. Potom sa to skončí rozbitou hlavou na skalách. Alebo si spália uši, čelo a priehlavky.