LUNÁRNY KALENDÁR od 10.9. do 16.9. 2018: Pondelok dopadne na výbornú, v utorok stavte na intuíciu

Pondelok 10.9.

Pondelok vás naladí na spoločnosť a rýchlo zabudnete na prípadné víkendové peripetie. Túžba po novotách a zážitkoch vo vás prebudí zvedavosť a k starým záležitostiam sa vôbec nebudete chcieť vracať. Ak ste si čokoľvek cielene naplánovali a aj tomu venovali dostatok času, všetko vám dopadne na výbornú. Lenivo ladení to však budú mať ťažšie, dosiahnu len opačný efekt.

Utorok 11.9.

Aktívny utorok vás bude nútiť do činností, ktoré by ste najradšej znovu odložili. Deň je vhodný na daňové záležitosti, objasňujúce správy, kontroly, ale i na vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Riaďte sa skôr intuíciou, utorok je magický deň, v ktorom sa prebúdzajú nadprirodzené schopnosti človeka. Nedávajte si dnes prepichovať uši a pokiaľ možno, vyhnite sa operáciám.

Streda 12.9.

Nezačínajte nové záležitosti, uviazli by na mŕtvom bode. Streda prináša aj všeobecné riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte s nimi spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na ľudí, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Štvrtok 13.9.

Príjemnejší štvrtok prináša so sebou nádej a hľadanie skrytých odpovedí. Nečakajte, že odpovede dostanete naservírované na zlatom podnose a bez pohnutia prstom. Zbavte sa všetkých ilúzií, uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin. Nezačínajte nič nového, neprináša to adekvátne výsledky. Ak chcete niečo zmiesť zo stola a definitívne to uzatvoriť, deň je k tomu ako stvorený.

Piatok 14.9.

Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, deň dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Mnohých to bude ťahať viac k preháňaniu a aj ostatní sa s tým budú stretávať na každom rohu. Deň bude značne pretkaný ťažkosťami, tie však považujte za priazeň osudu, ukazujú vám, na čo sa máte sústrediť. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Buďte zdržanliví.

Sobota 15.9.

Sobota je priaznivý deň pre nové nápady a následnú spokojnosť. Ak sa vám čosi nepáči, nepotláčajte to v sebe ani zo slušnosti a jasne vyjadrite svoj názor. Na všetko sa pozerajte viac triezvo a s nadhľadom. Domýšľavosť nechajte ďaleko za sebou, skôr by vám uškodila. Negatívne situácie a krivdy posúďte z hľadiska lekcií, ktorými sa učíte. Ak si v sobotu nespomeniete na nič negatívne, vaša duša nepotrebuje nič súrne riešiť. Počítajte s tým, že muži ústretoví nebudú.

Nedeľa 16.9.

Nedeľa so sebou prináša dobré správy. To vo vás odštartuje chuť na praktické aktivity. Skončil čas zbytočných rečí, nastaIa doba skutkov. So všetkým si hravo poradíte. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, no neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť.