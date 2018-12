LUNÁRNY KALENDÁR: Piatok prináša radosť zo života a praje aj láske...

Pondelok 10.12.

Pondelok zjavne zvýši stres a vytvorí pocit, že nestíhate dodržať mnohé z naplánovaných vecí. Zdôrazní sa negatívne presvedčenie, že nad ničím nemáte moc. Buďte k týmto tendenciám pozorní a určite im nepodliehajte. Vyhnite sa samote a neprijímajte riešenia, ktoré nemáte dobre premyslené.

Utorok 11.122

V utorok sa ľahko môžete zamotať do vlastných predstáv o tom, čo by vaši milovaní mali robiť pre vašu budúcnosť a čo nie. V hre sú očakávania s výraznou neochotou prejaviť city. V utorok sa skôr nastavte na ochotu ku kompromisom a preferujte vzájomné pochopenie sa. Vyhnite sa extrémnym poryvom citov, ktoré zvykne vyústiť do slzavého údolia.

Streda 12.12.

Pozitívna streda obnoví vo vás harmóniu a zmysel pre krásu. Vhodný čas na to, aby ste si urobili čo len malé radosti. Vyhraďte si aj dostatok priestoru pre seba. Vyberte sa na nákupy vianočných darčekov v predstihu, aby ste na poslednú chvíľku nenakúpili v zhone a pod vplyvom časového stresu zbytočnosti.

Štvrtok 13.12.

V hodnotiacom štvrtku skúmajte svoje doterajšie výdavky a nesnažte sa skrývať za výhovorky. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam. Rozmýšľať o ťažkostiach znamená dobrovoľne ich brať na seba. Čarovný večer si vyhraďte na starodávne, špeciálne rituály súvisiace s Luciou. „Lucia noci upíja a svetla nepridá.“

Piatok 14.12.

Piatok prináša radosť zo života a veľkoryso praje i láske. Prevláda tendencia jednať v súlade so svojim srdcom. Ak máte pripravené nové plány, pustite sa do ich realizácie. Prepočítajte si vaše peniaze, staré príslovie hovorí, že kto počíta peniaze pri pribúdajúcom mesiaci, ten ich aj rozmnoží. Dni po Lucii do Vianoc sú čarovné, vyskúšajte teda platnosť príslovia. Štvrtok je napokon aj energetický deň peňazí.

Sobota 15.12.

Sobota podporí jednanie na základe pocitov, preto sa obklopte blízkymi ľuďmi, na ktorých vám záleží a ochraňujte ich. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nalaďte sa na advent a rozpúšťajte napätie pri príjemnej hudbe. Pozor na rôzne provokácie, nenechajte sa nimi vyprovokovať.

Nedeľa 16.12.

Počas úspešnej nedele sa vám ľahko vydarí všetko potrebné. Spoločne sa dohodnete s druhými ľuďmi a presadíte si svoje plány. Čo sa v nedeľu vydarí, bude mať aj dlhé trvanie. Je to i deň budovania domova, vhodný čas na rodinné rozhovory a spomienky na rôzne príhody. Zlepšujte si rodinné vzťahy a neprejavujte dnes negatívne emócie, snažte sa doma za každú cenu vyhnúť konfliktu.