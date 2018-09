Máte doma školáka? Vieme, ako na školských potrebách ušetriť 50 eur

Zošity, školská taška, prezuvky, úbor... Kompletná nová výbava malého školáka vás vyjde minimálne na 100 eur, čo rozhodne nie je malá suma. Našťastie existuje viacero spôsobov, ako môžete ušetriť.

Ušetrite 50 eur

Raiffeisen banka sa už niekoľko rokov môže hrdiť najspokojnejšími klientmi. Nezabúda na nich ani v tomto čase a práve v nej môžete až do konca septembra získať 50 eur na školské pomôcky pre svojho potomka. Stačí si v nej otvoriť účet a v papiernictve zaplatiť za nákup školských pomôcok minimálne v hodnote 50 eur svojou novou platobnou kartou. Banka vám 50 eur vynaložených na tento účel vráti na účet a váš malý školák tak môže mať kvalitnú školskú tašku, zošity, peračník a množstvo ďalších pomôcok za oveľa menej peňazí.

S papučkami počkajte

Niekedy je lepšie počkať a až potom nakupovať podľa inštrukcií od pani učiteľky. Niektoré školy totiž upresňujú napríklad typ papúč, aký majú žiaci z bezpečnostných dôvodov mať. Najmä na prvom stupni sa môže stať, že gumené našuchovačky alebo šľapky váš potomok nebude môcť v škole používať. Preto s nákupom radšej počkajte, alebo stavte na klasické pevné papuče.

Úbor nemusí byť nový

Výbava na telesnú výchovu je jednou z vecí, na ktorých viete niečo ušetriť. Jednoducho vydeľte svojmu dieťaťu tričko a tepláky z tých, ktoré už má. Využiť môžete aj prebiehajúce výpredaje odevov a obuvi či second hand. Čo sa týka topánok, do jarmiliek radšej neinvestujte, môže sa stať, že ich na telesnej výchove nebudú považovať za vhodnú obuv. Noha v nich totiž často nie je dostatočne pevná. Radšej zvoľte ľahké a stabilné tenisky na zaväzovanie či suchý zips, nemusí ísť o žiadny drahý model.

Hlavne v pokoji

Úvod školského roka môže byť stresujúci aj pre vás, aj pre vašu ratolesť. Skúste všetko zvládnuť bez problémov a zbytočného naháňania. Akcie v hypermarketoch a supermarketoch majú síce svoje čaro, no neraz miniete ich obiehaním toľko času a energie, že je otázka, či to stojí za to. Farbičky tu, zošity tam a taška zase v inom obchode... Oveľa pohodlnejšie je ísť nakúpiť do dobre vybaveného špecializovaného papiernictva, ako je napríklad ŠEVT, a všetko od aktovky cez peračník až po zošity nakúpiť pod jednou strechou. O to viac, že Raiffeisen banka vám na nákup prispeje sumou 50 eur. Okrem toho má pre vás ešte jedno prekvapenie – každý, kto sa zúčastní tejto akcie, totiž automaticky postúpi do súťaže o 5x 1 000 eur. Viac informácií o benefite a podmienkach súťaže nájdete na www.raiffeisen.sk/skola.



Zdroj: shutterstock

A na čo pri nákupe nezabudnúť?

Najmä v papiernictve ide o viacero položiek, preto pripájame stručný zoznam toho, na čo všetko treba pri nákupe myslieť.

Školská taška

Peračník s výbavou (ceruzky, perá, guma, strúhadlo, farbičky)

Pero podľa veku dieťaťa

Zošity plus dosky na zošity

Vrecko na prezuvky

Temperové farby

Vodové farby

Súprava štetcov

Nožnice

Plastelína

Papiere

Lepidlo

Fľaša na vodu

Box na desiatu

Chcem získať 50 eur na školské pomôcky od Raiffeisen banky.