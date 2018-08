Naladené na leto

Spolu so sektom Hubert Club sme nazreli do „klubu blogeriek“ a zisťovali, ako najradšej trávia leto práve ony. Nalaďte sa naplno na leto aj vy a užite si každý výnimočný moment, ktorý k nemu patrí.

Objavujte nové miesta

Sú veci či momenty, ktoré patria k letu viac ako inokedy. Pekné počasie a dovolenky nám dovoľujú objavovať nové miesta – doma aj v zahraničí. Ak je váš cestovateľský zoznam stále plný, no zároveň nenaplnený, leto je ideálne obdobie to zmeniť. Nasávajte atmosféru nepoznaných domácich kútov či exotických kultúr. Za peknými zákutiami rozhodne nemusíte cestovať ďaleko, presvedčí vás o tom aj blogerka Stylemon, ktorá využila slnečný deň a vyrazila na levanduľové polia neďaleko Brna. Uvidíte, že vás cestovanie dokonale nabije energiou do ďalšieho polroka.

Posedenia pri západe slnka

Sedieť na balkóne či lúke, v príjemnej spoločnosti a len tak pozorovať západ slnka. Relax, na ktorý nedajú mnohí z nás dopustiť. Navyše, ak máte v lete narodeniny, prípadne oslavujete pekné výročie, prekvapte svojich známych a pripravte im „party“ priamo v srdci prírody. Príjemné letné počasie predurčuje na pestrý program a skvelú náladu. Zbaľte podobne ako blogerka From Lenka deku a piknikový kôš plný dobrôt a vyrazte za skutočným relaxom. K letnej pohode nič viac netreba.

Čas pre seba a veľké zmeny

Ruku na srdce, kto sa v lete nesnaží aspoň trochu spomaliť? Povinnosti síce nemožno úplne odstaviť, no v lete aj pracovný život naberá iný rozmer. Viac času venujeme sebe a súkromným plánom. Horúce dni sú dlhé a ako stvorené pre oslavy, rodinné posedenia alebo stretávky spolužiakov po dlhých rokoch. Pre iných je zase toto obdobie kľúčové a v kalendároch sa vynímajú termíny na svadbu či sťahovanie do vlastného príbytku. „Po viac ako ôsmich rokoch sme sa konečne presťahovali do vlastného a už sa to tu začína aj podobať na byt, i keď stále máme nejaké upratovanie a vybaľovanie. Viem, že sú krajiny, kde ľudia žijú aj celý život v podnájme, ale pocit, že už máme vlastný domov je krásny. Teším sa na všetko, čo nás čaká,“ prezradila nám blogerka Victoria.stories.

Vychutnávajte si každý moment

Ako tvrdí Sweet Lady Lollipop: Dôvod na oslavu na nájde kedykoľvek, nielen v piatok. Užívajte si každý deň a spoločnosť najbližších. Potešte ich svojou prítomnosťou alebo malou drobnosťou, dajte im najavo, že vám na nich záleží. Zbierajte spoločné zážitky a vychutnávajte si každý moment. Pretvorte aj úplne bežný deň na výnimočný. Niekedy k tomu vôbec netreba veľa – stačí len spoločné leňošenie na terase či kamarátske rozhovory pri poháriku vychladených bubliniek.