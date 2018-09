Návrat hviezdy: Krásna Winona Ryderová sa po dlhých rokoch vracia na Slovensko

Spomínate si? Winona Ryderová (46) a Keanu Reeves (53) už slávnu zamilovanú dvojicu na filmovom plátne vytvorili. Bolo to v roku 1992 v legendárnom Draculovi, kde si zahrali Minu a Jonathana, ktorým do života vstúpi obávaný upír. Fenomenálny úspech filmu spravil z oboch hviezdy prvej veľkosti, no tá Winonina potom pohasla.

Seriálový návrat

Aspoň v našich končinách. Posledné roky nenatočila žiadny výrazný film, v ktorom by hrala hlavnú rolu a premietal by sa na Slovensku. Vo svete však už dva roky prežíva triumfálny návrat. Na výslnie ju vrátil mysteriózny seriál Stranger Things, ocenený dvoma Zlatými glóbusmi, z ktorých jeden dostala minulý rok práve Winona v kategórii najlepšia seriálová herečka. No a tohto roku sa konečne dočkala hlavnej úlohy aj v hollywoodskom veľkofilme.

Protivní sympaťáci

Cesta za láskou je z rangu filmov ako Lepšie to už nebude, kde hviezdil Jack Nicholson. Aj tu je hlavný hrdina, ktorého hrá Keanu Reeves, riadne protivný, ironický a sarkastický. Nepríjemnú náladu má o to viac, že musí ísť ako hosť na svadbu, kam sa mu vôbec nechce. Už na letisku natrafí na podobne spriaznenú dušu, teda neznesiteľnú ženu, v podaní Winony. Tiež je na zozname hostí a naladená je rovnako negatívne. Na všetko, teda aj na bradatého chlapíka, ktorí ju irituje takisto ako ona jeho. Lenže potom nastane nekonečný letný večer, víno tečie potokom a dvaja morózni svadobčania sú si čoraz bližší. Znesú sa napokon títo dvaja neznesiteľní?