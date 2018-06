Nový romantický film Ja, Simonu ukazuje, aké je to stále zložité, keď sa človek líši od priemeru

Hrdinom tínedžerskej love story je chlapec, ktorý je na chlapcov. Nie je to však iadny zvrhlík, ale mladý inteligentný sympatiak.

Gay lásky

Túto tému minulý rok načal film Daj mi svoje meno, ktorý to dokonca dotiahol až na oscarovú nomináciu. Zobrazuje, ako sa zrodí prázdninová láska medzi sedemnásťročným talianskym chalanom a dvadsaťštyriročným americkým študentom. Snímka je však adresovaná starším divákom, aj pre dosť realistické sexuálne scény. Ja, Simon, ktorý práve prichádza do kín je však cudnejší, určený mladšej generácii. Je menej umelecký, v podstate ide o klasický romantický film, ktorý vznikol podľa knižného bestselleru.

Romantika, ktorá búra predsudky

Neznamená to však, že všetko vo filme je ružové. Aj Simon, ako každý človek, sníva o láske. Ibaže je to vzťah chlapca k chlapcovi. Bohužiaľ, ak za sebou nemáte coming out, v školskom kolektíve sa ľahko môžete stať obeťou šikanovania. A to sa presne stane. Keď Simon začne cez mail flirtovať s neznámym spolužiakom a korešpondencia sa dostane do nepovolaných rúk… Režisér Greg Berlanti do hlavnej úlohy Simona obsadil mladú vychádzajúcu hviezdu Nicka Robinsona (Jurský svet, Everything, Everything). Prečo túto rolu vzal? „Film Ja, Simon má potenciál osloviť veľa ľudí a pomôcť im spôsobom, o ktorý sa ešte nikto nepokúšal,“ verí mladý herec.