Päťdesiatnička Gloria je späť a opäť zamilovaná až po uši! Neprepásnite film, čo okúzlil svet

Slávna Gloria je späť. Hrá ju však iná herečka. Uvidíme, či bude Julianne Moore (58) rovnako úspešná ako jej predchodkyňa.

Iná Gloria

Režisér Sebastian Lelio nakrútil Gloriu v roku 2013. Príbeh päťdesiatničky, ktorá si chce ešte ukradnúť od života, čo sa dá, okúzlil publikum a porotu na Berlinale. Predstaviteľka hlavnej hrdinky, Paulina Garcia, si plným právom odniesla Strieborného medveďa. Po piatich rokoch sa režisér k téme vrátil. A to z dvoch dôvodov. Po prvé, hoci od prvej premiéry uplynul pomerne krátky čas, svet sa dramaticky zmenil. Rastie vplyv extrémistov, všade panuje strach, uzatvárajú sa hranice, bujnejú predsudky. Gloria, ktorá už nechce len starnúť, bojuje za svoje ženské práva vlastne v celkom inom priestore.

Ponúkla sa mu

Druhá zásadná zmena je v predstaviteľke hlavnej hrdinky. V novom filme ju stvárňuje oscarová herečka Julianne Moore. Bola vlastne hlavným dôvodom, prečo sa Lelio rozhodol spraviť remake vlastného diela. Po prvý raz sa s ňou naživo stretol v roku 2015 v Paríži. Priznala sa mu, že tiež patrí k obdivovateľkám Glorie. Jej vášeň pre túto rolu ho ohromila. Najmä keď na konci stretnutia povedala: „Hrala by som v tom, keby si to režíroval.“ Na takúto ponuku hollywoodskej hviezdy existovala jediná možná odpoveď: „Režíroval by som to, len ak by si tam hrala.“ A hoci pôvodne chcel pracovať na dvoch celkom iných projektoch, zmenil plány. A tak vznikol film, ktorý je holdom tomu starému, čosi ako cover verzia skvelej piesne, ktorú orchester zaranžoval v novej podobe.