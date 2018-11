Pijeme prvú ligu! Tragikomédia Úsmevy smutných mužov vás zavedie do protialkoholickej liečebne

Problém alkoholizmu nezobrazuje český film po prvý raz a mnohé snímky, ktoré na túto tému vznikli, nezapadli. Napríklad Dobří holuby se vracejí v hlavnej role s Milanom Kňažkom, Ikarov pád, kde hviezdil Vladimír Menšík, alebo Hadí jed s Josefom Vinklářom. Teraz do tejto exkluzívnej alkoholicko- abstinujúcej spoločnosti pribudla novinka Úsmevy smutných mužov.

So staršími dielami má spoločné hviezdne obsadenie (David Švehlík, Jaroslav Dušek, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková) a to, že mnohí jeho tvorcovia mali naozaj dočinenia s démonom alkoholu. Na čele so spisovateľom Josefom Formánkom. Tragikomédia totiž vznikla na základe jeho autobiografickej knihy.

Nie vždy sa to podarí

Josef Formánek, úspešný český spisovateľ, s obdivuhodnou otvorenosťou priznáva a opisuje, ako na tvorbu najprv potreboval pohárik a napokon celú fľašu. Keď sa rozhodol zbaviť závislosti v liečebni, našiel námet na ďalšiu knižku. O rozmanitej partičke, ktorá sa tam liečila, kde boli muži úspešní aj sklamaní, dokonca aj herec gay porna. Hoci každý pil z iných dôvodov, jedno mali spoločné, ocitli sa na samom dne. Divák sleduje, ako sa im darí liečiť a v záverečných titulkoch si prečíta, ako to s nimi dopadlo. A nie vždy je to happy end. Aj vďaka tomu si človek uvedomí, aký vážny problém je alkoholizmus.