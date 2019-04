Po TOM! Film After: Bozk má povesť Päťdesiatich odtieňov sivej, akurát že pre tínedžerov

Na začiatku bola kniha, či lepšie povedané knihy. Ich príbeh pripomína story, ako vznikli hity pre mladé publikum typu Twilight alebo Gunger Games. Anna Todd začala svoje príbehy After písať na voľnoprístupnej internetovej platforme Wattpad v žánri fanfiction, kde sú postavy inšpirované skutočnými ľuďmi. V jej prípade jedným z členov chlapčenskej skupiny One Direction. A trafila sa. Postupne dosiahla až miliardu prečítaní. Nečudo, že nasledovala zmluva s vydavateľstvom a teraz aj celovečerný film.

Zlý chlapec

V romantickom filme nakrútenom podľa prvého dielu série After je hlavnou hrdinkou krásne vzorné dievča, študentka Tessa. Dobre sa učila, poslúchala rodičov, mala veľké ambície. No potom sa v jej živote objavil chalan. Rebel s temnou minulosťou a tajomstvom, ktorý na ňu zapôsobil ako magnet. Nič to, že je drzý, nafúkaný s povesťou držte sa od neho ďalej. Zakázané ovocie priťahuje a Tessa ignoruje varovania. Rovnako ako Anastasia neodolá „hrátkam“ s Christianom Greyom, aj ona sa vydá za vzrušením a vášňou. Jej dovtedajšie životné očakávania a priority sa rozbijú ako domček z karát. Je to síce boľavé, no aj slastné.