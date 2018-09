Poďte sa báť! Mníška je vraj strašidelnejšia než vraždiaci klaun Stephena Kinga

V rumunskej Transylvánii nedesí ľudí len najznámejší a najkrvilačnejší upír sveta Dracula. Rovnako nebezpečná je mníška, ktorá ovládla tamojšie opátstvo a v svätých miestach kláštora rozsieva zlo. Diváci, ktorí sledujú tento žáner, sa s ňou nestretávajú po prvý raz. Démonická rádová sestra vyčíňala už v snímke V zajatí démonov 2. Teraz sa však stáva hlavnou hrdinkou. A to hrdinkou atraktívnou, veď cez premiérový víkend sa na ňu prišlo pozrieť viac divákov než na strašidelný film TO od Stephena Kinga.

Lovec démonov

Súboj dobra a zla sa odohráva v kláštore, kde mladá novicka spáchala samovraždu, v očiach cirkvi teda vykonala ten najhorší hriech, vzala si život. Vatikán preto posiela do Rumunska lovca démonov. Starého kňaza, ktorý je odborníkom na skúmanie temných javov a snaží sa zachrániť svet. Má však s tým mnoho nepríjemných skúseností, a preto si posledné roky snaží od podobných prípadov udržiavať odstup. Teraz však musí vstúpiť na kardinálovo želanie priamo do centra deja.

Odpoveď na predtuchy

Pobalí si svoj vymietačský kufrík s Bibliou, so svätenou vodou a s krížom a vydá sa na nebezpečnú cestu. Spoločníčku mu robí ešte mladá sestra Irene, novicka z Nemocnice sv. Vincenta v Anglicku, ktorá má za sebou tiež problematickú minulosť. Ako dieťa ju prenasledovali vízie a čudné sny. Síce zmizli, keď sa rozhodla zasvätiť život Bohu, no nedostala odpoveď, čo znamenali. Preto súhlasí odcestovať z Anglicka do Rumunska, dúfajúc, že pochopí zmysel desivých snov. Spoločne s otcom Burekom preto opustí moderný svet a pricestuje do dedinky, kde akoby sa vrátil čas a oni sa dostali do najtemnejšieho stredoveku.