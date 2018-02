Adelino TRÁPENIE. Prečo krásna a vzdelaná žena milovala muža, ktorý dával prednosť niečomu inému?

Ostrá Lúka je neveľká obec neďaleko Zvolena. V jej okolí sa v zime môžete vybrať na bežky, na peší výlet po náučnom chodníku Boky alebo k stredovekej pevnosti Peťuša. Neďaleko sú celoročne otvorené termálne kúpele v Sliači či v Kováčovej. Nie je to však turistika ani liečivá minerálka, ktorá usadlosť preslávila. Jej lesk sa spája s rodom Ostrolúckych, ktorý po sebe zanechal nielen unikátny kaštieľ, ale najmä romantický príbeh krásnej a vzdelanej Adely. Ľúbila pôvabná Adelaida najkrajšieho starého mládenca na Slovensku Ľudovíta Štúra?

Dedinka, kde sa Adela Ostrolúcka narodila, stála kedysi na čulej obchodnej ceste. Ostrolúcki sa v nej po prvý raz spomínajú v trinástom storočí – istý Ziman z ich rodu bol kráľovský trubač a píšťalkár! Ozajstná sláva Ostrolúckych sa však začala písať presne pred päťsto rokmi: Juraj sa vtedy stal podžupanom Zvolenskej stolice. Kým však vyrástol palác, ktorý je dodnes dominantou obce, ubehlo pol druha storočia. „Na prízemí je dodnes vytesaný nápis: Nech tento dom stojí dovtedy, kým mravec nevypije more a korytnačka neobíde svet,“ otvára nám sprievodkyňa Anna Holčíková dvere s erbom Ostrolúckych.

Rodina dala namaľovať jej portrét dve desiatky rokov po jej smrti. Foto: wikipedia

Krásna a vzdelaná

Kaštieľ je ohromujúci, no zavanie z neho poriadne studený vzduch. Kráčame opusteným prízemím, kde kedysi žili slúžky a kuchári. Po širokých schodoch vyjdeme na poschodie, kde kedysi sedával, fajčil a čítal Adelin otec Mikuláš Ostrolúcky, sudca a vplyvný feudálny pán. Majetky mal na Slovensku aj v Maďarsku a s rodinou striedavo žil v Ostrej Lúke, Bratislave, Budapešti a neskôr vo Viedni. „Dcére Adele a synovi Gejzovi zabezpečil kvalitných učiteľov. Adela okrem maďarčiny a nemčiny hovorila po latinsky a grécky. Aj po anglicky, francúzsky a po taliansky,“ vysvetľuje Anna Holčíková.

V komnatách sú fresky a maľby, pod mnohými sa však podpísal zub času. Do veže, kde mala svoj svet Adela, nazrieme len cez dvere. Hrozí, že podlaha sa prepadne. A pritom... „Na klavíri učil Etelku, ako šľachtičnej hovorili miestni, hrať Ferenc Erkel, muž, ktorý napísal maďarskú štátnu hymnu,“ pokračuje naša sprievodkyňa. Skladbu jej venoval aj najväčší klavirista všetkých čias Franz Liszt, mala viacero nápadníkov. Bola teda nielen vzdelaná, ale aj krásna a odvážna. Stačilo to na oslnenie Ľudovíta Štúra?

Žiaľ alebo týfus?

Adela sa zoznámila s Ľudovítom na Považí, kde žil jej strýko a brat Ľudovíta Štúra tam bol kaplánom. Vraj si boli blízki, no až keď sa dievčina začala zaujímať o slovenskú literatúru, preskočila medzi nimi iskra. Zažať sa však nestihla. Štúr, ktorý neuniesol neúspech revolúcie v rokoch 1848 – 1849, sa utiahol do samoty. Rodina Ostrolúckych sa natrvalo presťahovala do Viedne, kam náš národovec za Adelou chodieval.

Pre prudérne pravidlá devätnásteho storočia nemohli ostať sami, preto im najčastejšie robila spoločnosť Adelina matka. Dva roky sledovala, ako jej dcéra vyšíva a popritom sa so Štúrom učia slovenčinu! Lenže potom prišiel šok. Na jar roku 1853 Adela nečakane ochorela a ako dvadsaťdeväťročná zomrela. „V blúznení vraj po slovensky spomínala záhradu a chrám v Ostrej Lúke,“ povie Anna Holčíková. Časť dokumentov pripomína, že Adela skonala na týfus, iná, že sa užialila za mužom, ktorý nevedel opätovať jej lásku. Táto správa Ľudovíta Štúra asi naozaj zasiahla, pretože skormútenej rodine nebol schopný odovzdať kondolenčný list. Radšej jej ho poslal.

Kaštieľ je dnes prázdny. Foto: Ján Dzúr

Naveky nad Zvolenom

Nesmútili len Ostrolúcki a Štúr, žialila celá Ostrá Lúka. Pol roka po Adelinej smrti vystrojili obľúbenej šľachtičnej Etelke dodatočný pohreb. Čierny kočiar z Viedne k Zvolenu dotiahli tri páry vraníkov. Cesta im trvala tri dni, kone počas nich trikrát prepriahali. Stáli všade, kde sa Adela cítila v siedmom nebi. Sprievod najskôr zastal v Bratislave, kde si na bále v dnešnom Grassalkovičovom paláci kedysi zatancovala s Ľudovítom Štúrom. Potom v Zemianskom Podhradí, kde sa zoznámili. A napokon v Ostrej Lúke, kde Adelaide prišla na svet a túžila tam ostať naveky. „Keď bol kočiar v údolí pri Hrone, rozzvučali sa u nás zvony. Kým sa voz po serpentínach vyštveral až do dediny, už boli všetci nastúpení na priestranstve pred kaštieľom,“ uzatvára Anna Holčíková.

Rakvu s telom Adely Ostrolúckej preniesli do rodinnej hrobky, kde je dodnes. V roku 1969 sem prišiel Ľudo Zúbek, ktorý preslávil šľachtičnú vo svojom historickom románe Jar Adely Ostrolúckej. Kryptu otvorili, o pol roka spisovateľ náhle skonal...

