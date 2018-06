FOTO: Ruská stopa. Potomkovia slávneho básnika Puškina trávili na Slovensku týždne a...

V Brodzanoch, obci blízko Partizánskeho, stojí kaštieľ s veľkým parkom. V polovici 19. storočia si ho kúpil viedenský barón Gustáv Vogel von Friesenhof a do ospalej dediny na severe vtedajšieho Uhorska priniesol svieži vietor. Gustáv pochádzal z bankárskej rodiny. Pôsobil ako diplomat, jeho syn Gregor sa stal zakladateľ slovenskej meteorológie. Dcéra Natália bola maliarka, zať Elimar spisovateľ a hudobný skladateľ. Na Slovensko si barón doviedol z Petrohradu bohatú ruskú aristokratku Natáliu Zagriašskú. Keď zomrela, Gustáv sa zosobášil s ďalšou Ruskou, Alexandrou Gončarovovou. „Jej sestru Natáliu si k oltáru priviedol najslávnejší ruský básnik, Alexander Sergejevič Puškin,“ hovorí Alexandra Lukáčová, vedúca Slovanského múzea, ktoré dnes nesie Puškinovo meno. Hoci tento poet a búrlivák v Brodzanoch nikdy nebol, do kaštieľa neraz prišla jeho vdova, deti a ďalší príbuzní.

Chýbala mu rodina

Puškin patril k najväčším umelcom svojej epochy. Súčasne si však nedával pozor na jazyk a ostrými slovami neraz pobúril aj cára. Skončil za to vo vyhnanstve, dlhý čas žil v ponížení a nemilosti. Najväčšiu slávu zažil v tridsiatych rokoch devätnásteho storočia, keď dopísal svoje vrcholné dielo Eugen Onegin. Lenže práve vtedy si uvedomil, že spoločenský život ho unavuje a chýba mu teplo rodinného kozuba. Prvá snúbenica však Puškina kvôli veštbe jeho tragickej smrti odmietla. Ruku ďalšej krásavice, Natálie Gončarovovej, získal básnik po veľkých peripetiách. Po svadbe začali bývať v prenajatom byte v Moskve, kde vraj prežili dva najšťastnejšie mesiace svojho života. Po hádke so svokrou, ktorá sa Puškinovi snažila zasahovať do života, sa presťahovali do Petrohradu. Básnik však v meste nad riekou Neva pokoj nenašiel. S manželkou žili v núdzi, navyše sa k nim prisťahovali dve Natáliine sestry, Alexandra a Jekaterina. Vzťahy v rodine sa začali zapletať.

Kto si prial skon?

Medzi Puškinom a oboma švagrinami to začalo iskriť, jeho nádhernej Natálii vraj zasa dvoril aj samotný cár. Básnik žiarlil, no až keď dostal lístok s nápisom Vitaj v klube paroháčov, rozhodol sa konať! Staručké noviny sú plné správ o tom, že básnik vyzval na súboj svojho soka, francúzskeho baróna Georges d´Anthésa, ktorý sa tiež uchádzal o srdce jeho manželky. Alexandra Lukáčová však spresňuje, že Puškin vyzval na súboj holandského diplomata baróna Heeckerena. D´Anthés bol jeho adoptívny syn a výzvu prijal miesto otca. Niektoré zdroje dodnes tvrdia, že všetko by bolo inak, keby mladučký d´Anthés dodržal pravidlá duelu: on však vystrelil skôr. Básnika trafil do brucha. Guľka, ktorú schytal, by dnes zrejme smrteľná nebola, vtedy však áno. Puškin dva dni po súboji zomrel. Pri jeho posteli stála mladučká vdova a jej štyri deti, z ktorých najstaršie ešte nechodilo do školy. Natália sedem rokov držala smútok, potom sa so súhlasom cára vydala za generála Lanského, s ktorým mala ďalšie tri deti.

Do Ruska sa nevrátila

Lanského dcéry a určite dve deti, ktoré mala Natália s Puškinom, chodili k svojej tete Alexandre do Brodzian. Sestra Puškinovej manželky v nich prežila štyridsať rokov. Do Ruska sa už nikdy nevrátila a dodnes odpočíva v rodinnej hrobke na Hôrke nad dedinou. Potomkovia Puškina dnes žijú roztrúsení po celom svete. Za príbehom svojho najslávnejšieho predka už niektorí na Slovensko pricestovali. Rovnako ako Rusi, ktorí sú u nás v kúpeľoch alebo sa v strednej Európe usadili.

Množstvo vzácností

Jediné múzeum, ktoré nesie Puškinovo meno a sídli mimo územia Ruska, Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch dnes patrí Slovenskej národnej knižnici. Uvidíte tu tiež rodinné salóny či osobné veci Alexandry Gončarovovej. Otvorené je od pondelka do piatka v čase 9.00 hod. – 15.00 hod., v sobotu 10.00 hod. – 14.00 hod. Základné vstupné pre dospelého sú 2 eurá.

