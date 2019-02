FOTO: Slovenskí Romeo a Júlia. Milostný príbeh Maríny a Sládkoviča nalákal aj celebrity!

Vďaka množstvu unikátnych pamiatok, krivolakých uličiek a príjemných kaviarní patrí Banská Štiavnica k najkrajším mestám v strednej Európe a stala sa obľúbeným miestom romantických výletov. Najmä keď okrem zámkov, múzeí, galérií či banských štôlní možno navštíviť aj Banku lásky. Ukrýva milostný príbeh Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča, no aj dnešných zaľúbencov.

Ako v Harrym Potterovi

Dom, kde kedysi Marína Pischlová žila, bol ešte nedávno ruinou, neskôr v ňom mali kancelárie ochranári. Všimli si ho Igor Brossmann a Ján Majsniar a začali uvažovať nad tým, prečo sa Banská Štiavnica osudu dvoch zaľúbencov vyhýba. „Milióny ľudí chodia do Verony, aby sa postavili pod balkón, na ktorom Júlia nikdy nestála. Pretože nikdy nežila. Báseň Marína sa zrodila zo skutočnej lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča. Od roku 1846 až dodnes je to najdlhšia ľúbostná báseň sveta,“ prízvukuje Igor Brossmann.

Dom s Jánom Majsniarom kúpil a zrenovoval, dnes v ňom funguje zážitkové múzeum. Najskôr sa posadíte do malého kina a sledujete, čo si rôzne generácie detí, žien i mužov myslia o láske. Čoskoro kráčate komnatami zo šestnásteho storočia, v ktorých sa dodnes zachovali drevené maľované stropy. Olejomaľby na stenách však rovnako ako v príbehu o Harrym Potterovi ožívajú. Vďaka modernej technike na nich vidíte a počujete Táňu Pauhofovú, Ľuboša Kostelného i Emíliu Vášáryovú. „Mal som devätnásť, keď ma pozvali Marínu k nim doučovať – mňa, chudobného študenta,“ vraví herec Robo Roth v úlohe Sládkoviča.

Báseň pre vydatú

Ako to s mladými milencami naozaj bolo? Marínin otec Pavol bol garbiarsky majster, spolumajiteľom baní, vlastnil výčap vína a viaceré nehnuteľnosti. Jeho rodina patrila v meste k najbohatším. „Bývali v samom centre mesta na dolnom konci Námestia svätej Trojice, kde bývali zámožní Štiavničania,“ pripomína znalkyňa osudu zamilovanej dvojice Mária Petrová. Sládkovič od dvanástich rokov študoval na štiavnickom lýceu. Bol síce vzdelaný, no biedny. Musel si privyrábať aj ako domáci učiteľ, a tak sa dostal k Pischlovcom, ktorým doučoval synov.

Medzi ním a rovnako starou Marínou preskočila iskra, ktorá sa rozhorela do lásky. V septembri 1840 však Sládkovič odišiel študovať na bratislavské evanjelické lýceum, neskôr na univerzitu v nemeckom Halle. A hoci si vraj s Marínou vymenili snubné prstienky, dostal list, kde mu slečna Pischlová oznámila, že matka ju chce vydať za iného. Básnik odpísal, že jej nechce stáť v ceste, ak si myslí, že s týmto pytačom bude šťastná.

Marína sa teda ako dvadsaťpäťročná zosobášila s rodákom z Nového Mesta nad Váhom, pernikárom a voskárom Jurajom Gerzsöm. Sládkovič si uvedomil, že ju stráca. Zo smútku z nenaplnenej lásky Maríne, už ako vydatej žene, napísal ľúbostnú báseň, kde na tú dobu prebleskujú aj smelé náznaky erotiky. Bol to vraj škandál, ktorý nahneval celú rodinu, no v mestečku sa dodnes klebetí, že rukopis si Marína schovávala do smrti.

Banka lásky

Veľmi šťastná totiž nebola. Po svadbe predávala manželove medovníky, marcipány, perníky či voskové sviece a porodila mu päť detí. Prežila nielen Sládkoviča, ale aj svojho muža a všetky deti okrem syna Karola. Ten sa však zastrelil krátko po pohrebe mamy, ktorá vraj celé hodiny bezducho stávala pri okne a sledovala pohyb na ulici. Akoby sa na nej každú chvíľu mal objaviť jej milý, Andrej.

Dnes v dome, v ktorom Sládkovič doučoval bratov Maríny, môžete nakuknúť aj do Banky lásky. Zaľúbené dvojice z celého sveta do nej vkladajú predmety súvisiace s ich láskou: je tu medailónik z Berlína, lupienky zo svadobnej kytice či fotografie z ultrazvuku ešte nenarodených detí. Do konkrétnej zásuvky sa okrem zaľúbených nikto nedostane, city si tu uschovajú na rok alebo navždy. Za prvú možnosť zaplatíte 50 eur, za druhú dvojnásobok. Keď sa však Banka lásky naplní, Dom Maríny bude miestom s najväčšou koncentráciou zaľúbenosti na svete. A váš príbeh bude jeho súčasťou...

Vedeli ste?

Vďaka nadšencom zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Francúzska, zo Srbska a z Anglicka v Dome Maríny vytvorili najväčšiu zbierku vydaní básne Marína na svete. Od unikátneho prvého vydania z roku 1846 až po najnovšie z roku 2017. Sú tu takmer všetky zo 46 vydaní v šiestich jazykoch. Stále hľadajú vydanie básne v jazyku hindi.

