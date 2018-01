FOTO: Španiel Fernando utiekol z preplneného mesta. No na TOTO miesto s ním žiadne dievča neodíde

Zažil to každý z nás. Chceli sme bývať na mieste, do ktorého dospelí nevkročili. Obvykle bolo v korune stromu a my sme z neho detskými očami hľadeli na svet pod nami. Španielsky dizajnér Fernando Abellanas z Valencie si tento sen splnil až ako dospelý. Svoj bunker ale zavesil na most.

Mier a bezpečie

„Môžem sledovať a poslúchať autá aj vlaky. Počúvať, čo sa deje podo mnou, pričom o mne nikto nemá poňatia. Práve to mi dodáva pocit bezpečia a mieru,“ nadchýnal sa umelec, ktorý svojim projektom reagoval na preplnené byty v rodnej Valencii, pre dizajnový web Space. Zároveň zdôrazňuje, že z miesta odíde ako náhle ho niekto objaví. Do bunkra sa dostáva drevenou plošinou, ktorá slúži ako výťah.

Môže sa presúvať

Fernando Abellanas má vo svojom bunkri pracovný stôl, stoličku, poličku, priestor na spanie. Vďaka uchyteniu a kolieskam sa skrýša môže presúvať z jednej strany mosta na druhú. Akurát: žiadne dievča tu s ním ísť nechce...

