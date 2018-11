FOTO: Zámok plný lásky. TU žili manželia, ktorých smrť spustila hrôzostrašnú Veľkú vojnu!

Podnebie v rakúskom údolí Wachau je aj uprostred jesene príjemné, v kopčekoch nad Dunajom sa však ochladí. Prší, na okolie sadá hmla. Potom sa spoza jednej z prudkých zákrut vynorí sedem vežičiek. Artstetten, letné sídlo následníka rakúsko-uhorského trónu cisára Františka Ferdinanda a jeho rodiny, je úchvatné. Sú v ňom komnaty plné vzácnych exponátov, okolie lemujú gaštanové aleje, v parku sú fontány, plavecký pavilón i letné besiedky.

Väčšina návštevníkov však do Artstettenu neprichádza obdivovať altánky, lovecké trofeje a čínsky porcelán. Cestujú sem za príbehom lásky muža z najmocnejšej európskej dynastie Františka Ferdinanda d´Este a jeho vyvolenej, českej grófky Žofie Chotkovej. Obaja zomreli na konci júla roku 1914 v Sarajeve, kde manželov zastrelil atentátnik. Ich smrť spustila prvú svetovú vojnu. Európa sa rozpadla a na jej troskách čoskoro vyrástli nové štáty vrátane Československa.

Rande v Bratislave

„Napriek tomu, že po predčasnej smrti matky vychovávala Ferdinanda macocha, prežil šťastné a krásne detstvo. Rodinná harmónia v ňom nepochybne vzbudila prianie neoženiť sa z povinnosti, ale z lásky,“ hovorí pravnučka Františka Ferdinanda, grófka Anita Hohenberg. Hneď na zastrešenom nádvorí Arstettenu nás čaká replika kabrioletu, v ktorom jej predkovia v Sarajeve zahynuli, vitríny sú plné zástav a zbraní. Arcivojvoda sa od malička pripravoval na kariéru dôstojníka, no musel dbať aj o svoje chatrné zdravie. Ako dospelý sa liečil z pľúcnej tuberkulózy, v čase prudko sa zhoršujúcej choroby mu vraj dvíhali náladu len listy Žofie Chotkovej.

„Zoznámili sa na jednom z tanečných večierkov v Prahe. Stačil pohľad a preskočila medzi nimi iskra,“ usmieva sa pani Hohenberg. Jej predkovia boli zaľúbení a šťastní, no Žofia nepochádzala z vládnucej dynastie. Milenci preto celé roky tajne randili v Bratislave, kde bola Češka dvornou dámou v Grasalkovičovom paláci. Svadbu síce napokon mali, no s podmienkou, že Žofia sa nikdy nestane cisárovnou a ich spoločné deti nebudú mať nárok na trón.

Viedeň ju odmietala

„Veselica Františka Ferdinanda a Žofie Chotkovej sa konala v úzkom kruhu a nebola pompézna. Nevesta mala dlhé biele šaty s vlečkou, pod závojom myrtu a pomarančové kvety. Môj pradedko si obliekol uniformu generála jazdectva,“ opisuje Anita Hohenberg. Viedenský dvor však Žofiu Chotkovú nikdy neprijal a samotný cisár František Jozef jej dal pocítiť, že nie je hodná následníka rakúsko- uhorského trónu. Do sály, kde sa konal ples, napríklad vstupovali arcivojvodovia so svojimi dámami prísne podľa hierarchie. Žofia vchádzala posledná a sama...

Naveky spolu

Artstetten bol najmenší z panstiev Františka Ferdinanda, prvú kúpeľňu so vstavanou vaňou si však doprial už v roku 1869. Bol tu výťah, trofeje ulovených zvierat zapĺňali niekoľko miestností, rovnako suveníry z cesty okolo sveta. Manželia si však šťastie užívali len štrnásť rokov. V Sarajeve, kde boli na vojenskej prehliadke, zasiahla guľka atentátnika Žofiu do brušnej dutiny a druhá prenikla Františkovi Ferdinandovi do krku.

O štyri roky neskôr sa kedysi neochvejná monarchia rozsypala ako domček z kariet. Manželia nemohli kvôli neurodzenej panej spočinúť v cisárskej hrobke Habsburgovcov vo Viedni. Pochovali ich v krypte na hrade Artstetten, pretože arcivojvoda si prial byť so svojou láskou aj na onom svete. Jeho príbuzná Anita zámok udržiava od roku 1983. Má štyri deti, rada varí, zaujíma sa o alternatívnu medicínu, pomáha charite a podporuje turistiku v Dolnom Rakúsku. Aj vďaka nej môžeme nazrieť do súkromia rodu, ktorý sa – hoci nechtiac a tragicky – pred sto rokmi podpísal pod vznik štátu, ktorého zrodenie práve oslavujeme. Prvej Československej republiky...

