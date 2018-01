FOTO: Zlákal ich Avatar. Našli sme kúpele, v ktorých sa inšpirovali slávnym filmom

Maďarsko/Demjén: Kúpalisko v rúre

Najväčšie podzemné kúpele v strednej Európe vybudovali asi pätnásť kilometrov od mesta Jáger. Vraj ide o obrovitú kaskádovú jaskyňu, pri ktorej výzdobe sa majitelia inšpirovali filmom Avatar. My sme sa však neubránili dojmu, že ide o umelo vyvŕtané rúry. V Demjéne to jednoducho vyzerá tak, akoby ste sa plačkali v zaplavenom železničnom tuneli. Treba však uznať, že v ohromnom.

Odoláte?

Maďari natlačili do podzemia nielen liečivú vodu, ale aj wellness, tobogany, šatne, reštaurácie či hotel. Vstupné na celý deň cez víkend pre dospelého je 18 eur. No povedzte, kedy ste sa naposledy kúpali v rúre?! Pozrite si našu galériu a usúďte: odolali by ste?