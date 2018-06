FOTO: Zvládli by ste chlpatú príšeru? TOTO si do postele berie Alice Cooper

Je v nich náznak roztomilosti, no zobúdzať vedľa tejto obludy by ste sa asi nechceli. Napriek tomu majú hračky, ktoré sa podobajú na mláďatá hororových vlkodlakov, veľký obchodný úspech. Kúpil si ich Alice Cooper, spevák ktorý má na koncertoch rád gilotíny, umelú krv a hady, rovnako ako herec Róbert Englund. Ten si pre zmenu zahral tiež vo filme Nočná mora z Elm Street.

Lebky a truhly

„Vkladám do nich svoju posadnutosť, stres aj túžby,“ hovorí producentka bizarných bábik Asia Eriksenová. Svoje laboratórium má na pôjde domu, v ktorom nechýbajú lebky, truhly a zvieracie chlpy. Pomáhajú jej dostať sa do tvorivej nálady. Jedno šteňa tvorí niekoľko týždňov aj mesiacov, najviac času jej zaberie výroba ochlpenia.

Zdĺhavé ochlpenie

„Na povale sa zo mňa stáva doktor Bexter. Do kože zo silikónu ho vkladám kus po kuse, ručne,“ prezradila na svojom webe. Tvory, ktoré sú čímsi medzi človekom, vlkom a psom, tvorí aj na objednávku. Niektorí ľudia v nich chcú mať svoje vlasy, alebo farbu ich kože, alebo očí. No takmer všetci si ich berú do postele, veď sú to predsa mláďatá!

