Manželky chcú zlato! Šperky sú totiž jediné bohatstvo, ktoré moslimkám nechajú muži po rozvode

Namiesto podania rúk, si prikladajú nos k nosu. Tak vyzerá zvítanie obyvateľov Abú Zabí a Dubaja narodených v emirátoch. Ako ich rozoznať, keď obidvaja majú na sebe úhľadne vyžehlené kandury, čiže dlhé biele šaty, a na nohách čierne šľapky? Prvý má na hlave károvanú šatku, Dubajčan nosí bielu. Čierne lano, ktoré ich pokrývky hlavy drží, symbolizuje lano, ktoré kedysi používali beduíni pri viazaní tiav.

Zlatá istota

Kým mužom prischla biela farba, ich manželky sú odeté celé v čiernom. Zaujímavý pohľad sa naskytá cudzincom najmä v piatok večer, keď moslimovia tradične prevetrávajú početné rodiny na trhoch so zlatom, s oblečením a koreninami. Ich kreditky tam dostávajú zabrať. Navonok síce Arabky vyzerajú striedmo, ale pod čiernou abájou hrá ich odev pestrými farbami. Zlatých šperkov si mnohokrát navešajú toľko, koľko ich krk unesie. Preto najviac zákazníkov majú zlatníctva. Šperky sú totiž jediné bohatstvo, ktoré moslimkám po prípadnom rozvode muži nechajú. Preto si vzácny kov aj každý ušetrený dirham starostlivo strážia.

Zahalené turistky

Už trinásť rokov vládne v Abú Zabí šejk Chalífa bin Saíd Ál Nahján, ktorý je zároveň prezidentom Spojených arabských emirátov. Keďže práve on poskytol peniaze z mestskej kasy na výstavbu najvyššej veže sveta, ktorou sa pýši susedný Dubaj, nesie jeho meno Burdž chalífa. Väčšiu popularitu má však už zosnulý šejk Zajd, ktorý dal sedem emirátskych zoskupení dokopy. Miesto jeho posledného odpočinku je zároveň najvyhľadávanejšou atrakciou mesta. Ide o Veľkú mešitu šejka Zajda. Nemožno ju prehl iadnuť .

Snehobiele kupoly a minarety zdobené zlatom svietia už z diaľky. Svätostánok charakterizuje niekoľko naj sveta: najväčší, keďže má kapacitu štyridsaťtisíc veriacich, najdrahší, lebo jeho výstavba stála päťsto miliónov dolárov, a s najprísnejšou kontrolou, a to najmä, čo sa týka žien. Najlepšie je dôkladne sa zahaliť ešte pred vstupom do areálu. V opačnom prípade vás nekompromisní pracovníci pri vchode otočia späť.

Rybári kontra mrakodrapy

Rušno je aj na najdlhšej promenáde krajiny. Osemkilometrový chodník popri Perzskom zálive vyhľadávajú domáci každý večer po západe slnka. Rodiny ho využívajú na prechádzky, športovci na beh a tí, pre ktorých bolo more príliš teplé počas dňa, sa kúpu. Pri pohľade na more a na sklené mrakodrapy siahajúce do obrovských výšok len ťažko uveriť tomu, že až osemdesiatsedem percent plochy emirátu Abú Zabí zaberá druhá najväčšia púšť na svete Ar-Rub’ al-Chálí. Uprostred moderných stavieb bije do očí pevnosť z roku 1793.

Palác Qasr al-Hosn bol kedysi sídlom rodiny, ktorá mestu vládne. Spomienku na minulé časy na ilustráciu približuje múzeum pod šírym nebom. Približuje históriu emirátu predtým, než ho zmenila ťažba ropného bohatstva. Nájdete tu beduínsky tábor, rybársku dedinu aj prístrešok so strechou z palmových listov. Mimochodom, fotografie panorámy Abú Zabí sú odtiaľto najkrajšie.

Lunapark à la Ferrari

Emirát tvorí päť veľkých a desiatky malých ostrovov. Jedným z nich je Yas, vzdialený od centra mesta asi dvadsať kilometrov. Poznajú ho najmä priaznivci okruhu formuly 1, na ktorom pretekári každoročne jazdia Veľkú cenu Abú Zabí. Na chvíľu sa jazdcom môžete stať aj vy a jeden okruh prejsť za minútu a pol. Je to možné len pri maximálne povolenej rýchlosti tristodvadsať kilometrov za hodinu. Kto na to nemá odvahu, ten nech si sadne do najrýchlejšej horskej dráhy na svete. V porovnaní s formulou je rýchlosť nižšia o osemdesiat kilometrov. Obe atrakcie sú súčasťou zábavného komplexu talianskej automobilovej značky Ferrari.

Prázdna väznica

Ostrov Yas nepreslávili iba rýchle autá. Neďaleko pretekárskeho okruhu postavili väznicu. V emirátoch však cely takmer zívajú prázdnotou. Kriminalita sa najmä v Abú Zabí a Dubaji blíži k nule, a to napriek tomu, že deväťdesiat percent obyvateľov sú prisťahovalci z celého sveta. No všetci prišli za zárobkom, a tak si uvedomujú, že stačí malý priestupok a trest ich neminie. Pre mnohých je však sedenie vo väzení prijateľnejšie než trvalé vyhostenie z krajiny.

