TIP NA VÝLET: TIETO miesta pri Viedni vás potešia nielen skvelou lyžovačkou, ale aj cenami

Pre freestylerov

Najväčšou novinkou sezóny na Annabergu je nový Anna – Park. Akciu a zábavu v jednom tam ponúkajú lyžiarom hneď dve freestylové sekcie. Vo funparku smú freestyleri skákať a trénovať na prekážkach, v sekcii FunCross so strmými zákrutami, snehovými vlnami a skokmi v dĺžke osemsto metrov si prídu na svoje začiatočníci i profesionáli. Skipas, ktorý vyjde na 35,50 eura na jeden deň, si môžete pohodlne dobiť z domu, alebo cestou na svah.

Pre ostrieľaných aj začiatočníkov

Najväčším strediskom v Dolnom Rakúsku je Hochkar. Leží hodinu a pol jazdy autom z Viedne, má devätnásť kilometrov tratí. Vo výške necelých 2 000 metrov sú obvykle výborné snehové podmienky na zjazdy pre začiatočníkov i ostrieľaných lyžiarov. Celodenný lístok tu stojí asi 38 eur. Treba však dať pozor na počasie, v kritických dňoch stredisko neváhajú zatvoriť! Centrum Lackenhof zasa nadchne svojou polohou priamo na úpätí hory Ötscher. Tento východoalpský areál sa pýši zjazdovkami všetkých stupňov obťažnosti a tiež pretekárskym úsekom. Za lístok tu dáte necelých 40 eur.

Pre rodiny s deťmi

Rozmanitá rodinná aréna v St. Corona am Wechsel neďaleko známeho Semmeringu je obľúbeným cieľom pre rodiny s malými lyžiarmi. Vzdialená je iba osemdesiat minút jazdy autom od Viedne a ponúka všetko, čo lyžiarski začiatočníci potrebujú. „O snehovú zábavu sa okrem toho stará aj zimný park so snehovými násypmi a U-rampou, ako aj špeciálnym zariadením Fun, Speed & Racing Area,“ pripomína Branislav Zajaček z centrály cestovného ruchu Dolné Rakúsko. Obľúbené sú najmä piatky a soboty, pretože vtedy sú zjazdovky otvorené vďaka umelému osvetleniu až do ôsmej večer.

