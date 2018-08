VIDEO: V Českom Krumlove majú najkrajšiu vežu aj druhý najväčší zámocký areál v ČR. Stojí za to!

Stalo sa nám to, čo predpovedajú Benátkam. Mesto má dvanásťtisíc obyvateľov, no v jeho srdci vydržalo bývať päť-šesť ľudí. Zvyšok pred dvomi miliónmi turistov, ktorí moju sezónu z dvoch mesiacov predĺžili na celý rok, utiekol na sídliská. Dokonca tu teraz vznikol projekt, ktorý do historického jadra láka späť mladých Čechov. Celé leto v ňom majú žiť, pracovať, športovať, hrať sa, starať sa o deti. Väčšina však z tohto chaosu zmizla – usmieva sa Petr, čašník v Krčínovom dome. Mestská vila, ktorá v stredoveku patrila najznámejšiemu českému rybnikárovi, je dnes hotelom. Okolo nej sú reštaurácie, kaviarne, obchody so suvenírmi. Ešte nedávno boli obytnými domami a hrozilo, že sa rozpadnú. „Ak by ste naše mesto navštívili na začiatku deväťdesiatych rokov, už sem nikdy nepáchnete,“ pokračuje zhovorčivý muž. Český Krumlov chradol, po nežnej revolúcii sa však podarila jeho unikátna záchrana. Dnes je najkrajší vo svojej histórii. Čo v ňom nesmiete vynechať?

Kláštory: Povie vám to Lábus

Juhom Čiech sa počas stáročí prehnali žoldnieri, povstalci aj prírodné katastrofy, oblasť však najviac poznačil odsun nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Chradli aj niekdajšie kláštory, ktoré sa podarilo obnoviť. Všetko o histórii oblasti sa v nich dozviete z animovaného filmu, ktorý nahovoril Jiří Lábus.

Stredoveké domčeky: Pre nechcených

Na brehu rieky si ich postavili ľudia, ktorí sa živili rybolovom, kožušníctvom, alebo popravami. Smrdeli, a tak ich v meste videli len neradi. Domy majú kvôli povodniam dva vchody, jeden od rieky, druhý z ulice. Dnes sú z nich penzióny.

Veža: Najkrajšia v Česku

Na dominantu mesta vedie vyše stošesťdesiat schodov. Vypína sa nad Hrádkom, ktorý poskytuje nádherný výhľad na mesto a jeho okolie. Hovoria o nej ako o najromantickejšej hradnej veži v Česku.

Egon Schiele: Bláznivý maliar

Umelec, ktorý sa narodil v Tullne v Rakúsku, mal mamu z Českého Krumlova. Znechutený Viedňou sa sem presťahoval ako dvadsaťročný aj s družkou Wally Neuzilovou. Nespútaný životný štýl umelca, najmä však kresby aktov dievčat, ich únosy a zvádzanie, u miestnych narazili na odpor. Dnes jeho život približuje česko-rakúske Art centrum. Do bývalého mestského pivovaru sa hrnú ľudia z celého sveta. Jedni v ňom vidia génia, pre iných ostáva úchylný blázon.

Mesto: Krumben ouwe

Český Krumlov je od roku 1992 zapísaný v UNESCO. Podľa jednej z verzií jeho názov pochádza zo starej nemčiny. Krumben ouwe sa dá preložiť ako Krivý luh, či Krivá lúka. Tento názov vyplynul z miesta, kde sa mesto rozkladá: v esovito zakrivených meandroch rieky Vltavy. Jeho najstaršia časť vznikla spoločne s hradom. Volala sa Latrán a žili v nej ľudia, ktorí zabezpečovali hospodársky chod panstva.

Hrad: Druhý najväčší

Po Prahe druhý najväčší hradný a zámocký areál v Česku patrí k najvýznamnejším pamiatkam strednej Európy. Rožmberkovci aj Schwarzenbergovci, ktorí v ňom vládli, patrili k najbohatším európskym rodom. Zámok má päť nádvorí, ktorých súčasťou sú sýpky, sklad soli, dom pánskeho lekára, maštale pre päťdesiat koní aj jazdiarne.

Zámocký park a divadlo: Ako vo Versailles

Budoval ich taliansky architekt, ktorý sad rozdelil do štyroch terás. Súčasťou záhrady sú fontány, letohrádok Bellaria aj unikátne otáčavé hľadisko. Váži 650 ton, počas leta si doň každý večer sadne 600 divákov. Pod holým nebom sledujú divadlo alebo operu, rovnako ako vo francúzskom Versailles.

Tip Šarmu: Zdoláte hať?

Trasa z Vyššieho Brodu do Boršova pri Českých Budějoviciach je vodácky najvyťaženejšia na celej Vltave. Počas víkendov sa na nej dokonca tvoria zápchy, o ktorých informuje dopravný servis! V Českom Krumlove musia lode prejsť cez dve hate, ktorých okolie je stále plné ľudí. Čakajú, či vodáci hať zdolajú alebo sa nedobrovoľne vykúpu.