VIDEO: Nosili perly, šperky aj drahokamy. No tušíte kedy si dámy po prvý raz odhalili dekolt a zvýraznili krivky?

Ak si spravíte výlet do Levoče, určite si nájdite čas na návštevu Spišského múzea. Práve tam môžete vidieť výstavu Pôvaby dávnej módy, ktorá prezentuje kultúru odievania v rôznych časoch a v rôznych kútoch Európy.

Zrod výstrihu

Na výstave sa dozviete, že pred osemsto rokmi sa pánske a dámske odevy podobali ako vajce vajcu. Muži i ženy v Európe nosili bezpohlavné sivé tuniky, ktorých cieľom nebolo lákať pohľady, ale chrániť človeka pred chladom, vlhkosťou, dažďom či pred slnkom. V štrnástom storočí sa však situácia menila. Na scénu prichádzajú krajčírski majstri, ktorí sa neboja zvýrazniť siluetu ženskej postavy a rozdielnosť pohlaví.

Dámy sa začínajú parádiť do šiat, ktoré im obopínajú postavu, odhaľujú plecia aj výstrih. V druhej polovici štrnásteho storočia prichádza ďalší hit. Popri priliehavých šatách dobýjajú svet krinolíny s dlhými rukávmi a vlečkou. Vo Francúzsku im hovorili houppelande. „Nosila ich však len najvyššia spoločenská vrstva, na ušitie takýchto šiat sa totiž minulo enormné množstvo drahých látok. A tie sa ešte zdobili výšivkami, ozdobami z perál a drahých kameňov,“ hovorí Dáša Uharčeková-Pavúková zo Spišského múzea.

Spodná bielizeň sa ani zďaleka nepodobala dnešku. Foto: Ján Dzúr

Kráľovná módy

V stredoveku sa dá podľa šiat určiť spoločenský status majiteľa. „Z oblečenia sa stáva prestíž a výkladná skriňa bohatstva. Ľudia, ktorí chcú upriamiť pozornosť na svoj majetok, dopĺňajú šaty šperkmi, drahými reťazami, príveskami či sponami,“ pokračuje Dáša Uharčeková-Pavúková. Ozajstný luxus však prináša do sveta módy až renesancia. Bohaté ženy si vtedy obliekajú šaty z exkluzívnych hodvábnych látok, najlepší krajčíri im ich šijú zlatými a striebornými niťami z Talianska. Habsburgovci v Rakúsku, Tudorovci v Anglicku, Valaisovci vo Francúzsku, Jaggelovci v Poľsku…

Každý panovnícky rod, ktorý v Európe čosi znamená, sleduje módu. A hoci každý má osobitý štýl, všetky sa riadia vkusom nekorunovanej kráľovnej renesančnej módy, kňažnej Eleonóry di Toledo. Čo nosila? „Prepychové šaty renesančnej dámy sa dávali na spodný korzet a zvláštnu kosticovú spodnicu. K doplnkom patril závoj, čepiec, baretka. Ale aj vejár, fľaštičky na drahé parfumy či kožušiny z lasice a hranostaja.“

Renesanční elegáni

Móda však nebola len záležitosťou žien. Prepychovo sa odieval aj renesančný šľachtic. Okrem toho, že chodil nahodený ako z katalógu, dbal aj na spôsobné správanie. Musel ovládať tanec, jazdu na koni, šerm i umenie konverzácie. Aj keď demonštroval svoju silu, vždy to robil s gráciou a noblesou. V baroku, ktoré nasleduje po renesancii, ostáva prepych naďalej znakom vyššej spoločnosti, no štýl obliekania sa mení. Pribúdajú čipky, parochne a pre mužov kaftan, kabát, ktorý siahal takmer ku kolenám. Ženy nosia šaty so spodnicami, ktoré im rozširujú boky, a k nim extravagantné parochne s kvetmi.

Svet módy zaujme najmä ženy. No kedysi sa parádili aj šľachtici. Foto: Ján Dzúr

Móda pre každého

Ozajstnou revolúciou vo svete módy je však devätnáste storočie. Mechanizácia výroby tkanív a vynájdenie šijacích strojov, ktoré prenikli do domácností, pomôžu dovtedy nemajetným ľuďom napodobňovať elity. Móda sa však stále mení. Raz sú trendové šaty z bieleho mušelínu, ktoré pripomínajú staroveké Grécko, inokedy krinolíny s drôteným skeletom. Potom šnurovačky, tesné princesky a na konci storočia secesia, v ktorej mala ženská postava tvar presýpacích hodín. Všetko však opäť smeruje k pohodliu a k tomu, že rozdiely medzi ženskou a mužskou módou sa po stáročiach opäť stratia...

Praktické informácie

Výstava v Levoči prezentuje kostýmové diela z dielne poľského združenia Nomina Rosae, podľa návrhov Márie Molendy, historičky, kostýmovej výtvarníčky a návrhárky kostýmov. Môžete ich vidieť do mája, od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 17.00 v sídelnej budove SNM – Spišského múzea na Námestí Majstra Pavla. Základné vstupné je 4 eurá. Výstavu dopĺňajú obrazy, historický nábytok, dekoratívne predmety a fotodokumentácia zo zbierok múzea.

Fotografie dávnej módy nájdete TU.