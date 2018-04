VIDEO: Parkom v Trenčianskych Tepliciach kráčalo najviac svetových celebrít. No TOTO vás prekvapí viac

Na konci 16. storočia prišiel do Trenčianskych Teplíc lekár a balneológ Tomáš Jordán. Pochádzal z územia dnešného Rumunska, no usadil sa v Brne, odkiaľ chodil skúmať účinky minerálnych vôd na Morave a na Slovensku. Kúpele v doline potoka Teplička, kde sa vraj liečili už rímske légie, ho nenadchli. „Sedliaci sa pľačkajú v prameňoch pod holým nebom, prípadne pod stanmi. Trenčianske Teplice vyzerajú ako vojenský tábor,“ opísal Jordán miesto, ktoré však napriek nedostatku vkusu vracalo zdravie ľuďom aj spoza hraníc Uhorska.

Chýrny Hammam. Foto: Ján Dzúr

Rozpačitá prítomnosť

Podobný pocit máme pri príchode do mestečka aj my. Po kúpeli v liečivej vode sme oddýchnutí, no pri prvej prechádzke nás zarazí množstvo budov, ktoré sa rozpadávajú. Na viacerých sú pritom pamätné tabule. Ide o národné kultúrne pamiatky, či spomienku na slávnych ľudí, ktorí v Trenčianskych Tepliciach pôsobili.

Najkrajšia časť mestečka sa začína až pri kostole a po pešej zóne plnej kaviarní a obchodov s módou pokračuje smerom k parku. Končí sa na Moste slávy, po ktorom kráčalo najviac svetových celebrít na Slovensku. Herci a speváci však nevytvorili jediný výnimočný príbeh, ktorý sa s Trenčianskymi Teplicami spája.

Kolíska robotov

Približne v strede pešej zóny stál kedysi už neexistujúci kúpeľný dom Poniatowski. V ňom ako lekár pôsobil Antonín Čapek, otec spisovateľa Karla Čapka. Chorľavý Karel v Trenčianskych Tepliciach nabral novú silu a napísal tam pár svojich diel vrátane drámy R.U.R. Umelých robotníkov v nej chcel pomenovať Laboři, no zdalo sa mu krkolomné. Podľa slovenského slova robota ich teda nazval roboti! Na mieste, kde slávny literát vymýšľal svoje príbehy, dnes stojí kaviareň.

Toalety má vtipne označené postavičkami robotov. Naokolo sú kúpeľné domy, lavičky, soška žaby aj teplý prameň Ifigénia. Volá sa podľa poslednej majiteľky Trenčianskeho panstva Ifigénie de Harcourt, ktorej príbeh sa nezačal príliš ružovo. Nemala ani osemnásť rokov, keď ju otec v Paríži vydal za sukničárskeho vojvodu Edmonda Charlesa Augusta. Nadchýnal ho len hazard a ľúbostné avantúry, zveľaďovanie rodinného majetku nie.

Hammam podľa kráľa

Po Edmondovej náhlej smrti sa barónka opäť vydala. Jej manželom sa stal vikomt Louis Emmanuel de Harcourt. Bol vraj úplne iný ako nebožtík, a tak rok po svadbe začali v Trenčianskych Tepliciach stavať kostol, ktorý dnes stojí na začiatku pešej zóny. Ifigénia mala vďaka manželovi a vlastným majetkom nielen dostatok kapitálu, ale najmä víziu. Z ospalého mestečka na severe vtedajšieho Uhorska túžila vybudovať módne európske kúpele. Povesť vody, ktorá lieči telo aj dušu, však nestačila. Dala preto vydláždiť cesty, pod jej taktovkou postupne vyrástli letohrádky, kolonády aj Kursalón s koncertnou sálou.

Najvýznamnejšou stopou po Ifigénii je však Hammam, turecký kúpeľ aký nemá v Európe páru. „Ide o kópiu budovy, ktorá je letným sídlom egyptského miestokráľa. Jej fotografie Ifigénia objavila na Svetovej výstave v Paríži,“ pripomína balneohistorik Martin Kostelník. Prepychové kúpele postavené v maurskom štýle stoja nad najteplejším teplickým prameňom. Ešte krátko pred prvou svetovou vojnou sa v nich pľačkali hostia z Ruska aj Ameriky.

Bazén Sina. Foto: trencinregion.sk

Ikonická ruina

Služby a spoločenský život sa vďaka Ifigénii vtedy dostali na úroveň veľkomesta. Barónka však svoje majetky v Uhorsku napokon predala a ostala žiť v Paríži. Keď na konci prvej svetovej vojny stíchli delá, ktoré v Európe nenechali kameň na kameni, všetko však nasvedčovalo tomu, že prosperita kúpeľov bude pokračovať aj bez podnikavej Ifigénie. Za čias prvej Československej republiky sa totiž Trenčianske Teplice stali vychýreným letoviskom pre tisíce Čechov a Slovákov. Vyrástli tu hotely a vilky, kúpalisko Zelená žaba a budovy, ktoré preslávili nový architektonický štýl – funkcionalizmus.

Navonok strohé stavby prinášali nezvyčajný luxus aj pre ľudí, ktorí sa nenarodili ako šľachtici. Chodili sem spisovatelia, výtvarníci, učitelia, speváci, podnikatelia. Liečebný dom Machnáč, ktorý od tridsiatych rokov minulého storočia stojí na okraji kúpeľného parku, mal reštauráciu, kaviareň a na streche sprchy, pieskové pláže aj terasy na slnenie. Teraz sa rozpadáva. Architekti o sanatóriu píšu ako o ikonickej ruine, z ktorej všetko cenné ukradli. Ešte šťastie, že v mestečku môžete obdivovať iné vily a voda nelieči len telo, ale upokojuje aj dušu...

