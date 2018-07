VIDEO: Pod TENTO slovenský hrad smerovali turecké karavány. Mierili na trh s otrokmi!

Desaťtisícové mestečko na juhu stredného Slovenska v posledných rokoch výrazne opeknelo, napriek tomu sa na mnohé jeho časti musíte pozerať cez nánosy času. Pýchou a najobdivovanejšou časťou Fiľakova je staručký hrad. Kamenná pevnosť, ktorá stojí na zvyškoch vyhasnutej sopky, nie je len pyšná citadela, ale tiež tvrdza s množstvom príbehov. Ten prvý sa tu začal písať v zime roku 1242, rok po porážke uhorských vojsk pri rieke Slaná. Tatárske hordy kráľa Batuchána vtedy prešli cez zamrznutý Dunaj a plienili všetko, čo im stálo v ceste.

Spolu s Bratislavou, Komárnom a Nitrou patrilo Fiľakovo k štyrom hradom na dnešnom Slovensku, kam sa uhorská šľachta mohla schovať pred ich nájazdmi! A hoci Batuchán odtiahol naspäť do Mongolska, mestečko si nevydýchlo. Hrad sa totiž dostal do rúk lúpežného rytiera Fulka. Zvonením lákal na hrad ľudí, ktorí utekali pred Tatármi, aby ich potom olúpil a zavraždil. „Vyraboval okolie Fiľakova, urážal kráľa, razil falošné mince a zabil svojho príbuzného,“ opisuje veľmožove činy sprievodkyňa Diana Šingliarová (28), s ktorou kráčame pevnosťou.

Okienkom

Kráľ napokon Fulka odsúdil na nahý súboj. Mal sa postaviť bez zbroje voči opancierovanému rytierovi, napokon však skončil vo väzení. Odtiaľ ušiel a zvyšok života sa schovával v horách, kde sa obesil. „Legenda tiež hovorí, že v časoch, keď ešte žil v hrade, išiel do lesa. Napadla ho zver, na ktorú poľoval a zranený sa dostal do chalúpky, kde bývala krásna sedliačka Alžbeta. Fulko sa do nej zamiloval, no ako šľachtic si ju nemohol vziať za manželku. Stala sa z nej jeho družka. Povráva sa, že mala rada nákladný život a aj falošné mince začal Fulko raziť kvôli nej,“ pokračuje.

Hrad išiel z rúk do rúk, až sa v roku 1544 dostal do dŕžavy Františka Bebeka. Turci v tom čase dobyli Budín a chystali sa na Ostrihom, preto Bebek dal Fiľakovo opevniť. Osmanskej ríši odolávalo do roku 1554. Podľa jedného z množstva mýtov si vtedy moslimský zajatec Aethiops všimol, že na tvrdzi je nestrážené okienko, cez ktoré posádka vyhadzuje smeti. „Prepašoval o tom správu begovi Hamzovi. A aby dokázal svoje tvrdenie, v jednu noc mu doniesol šišak hradného kapitána, ktorý bol ozdobený perom žeriava a volavky,“ vysvetľuje sprievodkyňa.

Tristo neodišlo

Obsadenie Fiľakova patrilo ku kľúčovým víťazstvám Turkov. Na skoro štyridsať rokov sa hrad na sopke stal najsevernejším sandžakom - okresom Osmanskej ríše v Európe a jediným na území dnešného Slovenska. Moslimovia si tu postavili minaret, troje kúpeľov, vystavali ovocné a kvetinové záhrady. Vybudovali asi jediné stajne pre karavány na území Slovenska, tiež obchody, remeselnícke dielne a verejný trh s otrokmi. Za jediný rok ich tu predali vyše dvetisíc. Popri tom lúpili po okolí, brali výkupné a ak meškalo, vyhrážali sa mestám na strednom Slovensku vypálením a ich obyvateľom sťatím.

Keď hrad po tridsiatich deviatich rokoch opäť dobyli cisárske vojská, odišlo z neho 2 400 moslimských vojakov a ich ženy obťažkané šperkmi. Tristo Turkov, civilov, však v meste dobrovoľne ostalo a časom splynuli s domácim obyvateľstvom. V tom čase prichádza obdobie, ktorému vo Fiľakove nikto nepovie inak ako zlaté. V 17. storočí je mesto najvýznamnejšie v Novohrade, rezidencie si tu stavajú zemepáni z celého Uhorska, prosperuje evanjelické gymnázium aj remeslá. Lenže, idyla netrvá večne.

Hľadajú korene

V roku 1682 dorazila pod hrad opäť turecká armáda, tentoraz so silou, akú široko- ďaleko nikto nevidel: asi 50 000 mužov. Delostrelecká paľba so štyroch strán zrovnala mesto zo zemou, posádka pevnosti sa však hrdinsky bránila. Sedemsto vojakov odolávalo presile, po dvoch týždňoch však nad hradom zaviala biela vlajka. Osmani vyhodili hrad do povetria, ďalšie stáročia ostal v ruinách. Dnes doň chodia ľudia z celého sveta vrátane Turkov, ktorí vo Fiľakove hľadajú svoje korene...

Piate nebo!

Ratka, dedina neďaleko Fiľakova, vraj v turečtine znamená Piate nebo. Doň sa podľa moslimov mohol dostať ten, kto niečo vykonal pri šírení viery či zabíjaní nevercov. Už pri nej našli zlatý prsteň, stále sa však traduje, že kdesi tu je zakopaný turecký koč plný drahokamov. Koč je aj v erbe obce...

