VIDEO: Podkrovie plné tajomstiev? Pre TOTO je vila žilinského boháča detským rajom

Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia sa sever Uhorska prudko mení. V Žiline, ktorá sa stáva hospodárskym centrom Považia, pribúdajú moderné továrne, ruka v ruke s nimi paláce boháčov. Najokázalejší z nich vlastní Ignác Rosenfeld. Tajuplný židovský bankár, ktorého podobu dnes nikto nepozná, si svoj dom dal postaviť ako napodobeninu viedenského zámku Belvedér tesne po roku 1900. Budova slúžila ako jeho sídlo a zároveň ako riaditeľstvo Žilinskej obchodnej banky, ktorú založil.

Monumentálna hala

Dnes je Rosenfeldov palác najkrajšou secesnou pamiatkou Žiliny. Monumentálna je najmä jeho vstupná hala so schodiskom z červeného mramoru. Pohľad na ňu mal vzbudzovať dôveru klientov, že o svoje peniaze neprídu! „Ignác Rosenfeld pochádzal z jedenástich súrodencov, no so svojou manželkou Júliou deti nemali. Každý žil vo svojom krídle paláca, stretávali sa v najväčšej miestnosti, ktorou bola jedáleň. Teraz tu mávame koncerty a rôzne diskusie,“ opisuje lektorka Dominika Stránska (30).

Ostala len skriňa

„Na prízemí paláca boli kancelárie bankových úradníkov, na poschodí dve spálne, kuchyňa a tiež spoločenský salón. Pred vstupom do ružovej ženskej spálne je salónik, v ktorom Júlia prijímala svoje priateľky. Hrali sa tu karty, fajčili cigary, tancovali. Muži doň nesmeli,“ približuje osudy obyvateľov vily Dominika Stránska. Júlia prežila Ignáca skoro o desať rokov. Po jeho smrti zdedila palác i banku. Peňažný ústav neskôr predala, vilu od nej kúpil brat Arnold Schlesinger. Neskôr palác speňažil aj on a kamsi sa vytratil. Traduje sa, že podľa zmluvy si z domu mohol vziať všetko, čo v ňom nebolo pripevnené.

Bábky pod strechou

„Ostali tu len pôvodné lustre a skriňa na kabáty vo vstupnej hale,“ opisuje lektorka. Časť nábytku vraj ešte rozpredali vo verejnej dražbe, neskôr išiel palác z rúk do rúk, začal sa rozpadávať a museli ho zatvoriť. Našťastie, po rekonštrukcii sa stal ďalším z lákadiel Považia, k čomu od tohto leta prispela aj stála expozícia Bábky v podkroví. Milujú ju najmä deti, ktoré osud Rosenfeldovcom nedoprial. „Okrem toho, že tu spoznáte postavičky z bábkových rozprávok, môžete si vyskúšať aj to, ako sa vodia,“ pozýva všetkých do Žiliny mladá lektorka.

Niet o nich zmienky

V podkroví kedysi slúžka Rosenfeldovcov vešala bielizeň, dnes tu kraľujú marioneta, maňuška a javajka. „Marioneta je technicky najnáročnejšia bábka, je naviazaná na nitiach a vodená zhora. Maňuška je prstová bábka, ktorá patrí k bábkam vodeným zospodu. Pochádza z ľudovej jarmočnej komédie. Javajka je spodová bábka, vodená na tyči,“ vysvetľuje Dominika Stránska. Bábkoherec pohybuje jednou rukou hlavou bábky, zatiaľ čo druhou ovláda dvomi čempuritami – tak sa volajú vodiace drôty – gestikuláciu rúk.

Malý Belvéder

Príbeh Ignáca a Júlie Rosenfeldovcov je mystický ako čierne divadlo, ktoré si v ich paláci môžete tiež zahrať. Hoci ešte pri vzniku Československa manželia patrili k najznámejším a najbohatším Žilinčanom, ich osud je od tých čias opradený záhadami. Bankár a jeho pani sú pochovaní na židovskom cintoríne v Žiline, no dodnes sa nezachovala jediná ich fotografia. V malom Belvedéri sú však stále tajné dvere a nad jedným z vchodov rozčertená hlava medúzy. Tak ako kedysi aj dnes má vystrašiť prípadných zlodejov...

Viac foto TU.

VIDEO: Lucia je vdova s deviatimi deťmi. Nebohému manželovi splnila TENTO sen

VIDEO: Soľ nad zlato. Do útrob TEJTO skvostnej bane sa spustil pápež aj Jim Carrey

Prestrelil. Martin Jakubec chcel speňažiť sex s Božankou, teraz tvrdí, že ho poslal Boh