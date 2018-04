VIDEO: Poškodený skvost. Na unikátny organ v Španej Doline sa kedysi poskladali baníci

Slováci, ktorým nie sú ľahostajné dejiny našej krajiny, sa v minulých rokoch mohli rozhodnúť, ktoré historické pamiatky opäť nadobudnú svoj dávny lesk. Najväčšiu podporu verejnosti, a k nej peniaze na obnovu, získali napríklad renesančná zvonica v podtatranskej obci Vrbov, Leopoldova brána v Komárne, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, či vitráže v Spišskej Kapitule.

Tento rok sa pri záchrane kultúrneho dedičstva niesol v znamení ochrany a obnovy historických organov. Do systému verejného hlasovania sa dostalo deväť z nich, pričom misky váh sa najviac prikláňali na stranu veľkých miest, Levoče a Prešova. Tridsaťtisíc eur na renováciu si napokon odniesol organ z maličkej Španej Doliny, keď Katedrálu svätého Mikuláša v Prešove porazil o štyritisíc hlasov.

Špania dolina je bývalá banícka obec. Foto: Ján Dzúr

Ozdobený symbolmi

Špania Dolina leží jedenásť kilometrov severne od Banskej Bystrice a hory okolo nej sú prevŕtané ako ementál. Medenú rudu a striebro tu baníci údajne dobývali už pred tisíc rokmi a hoci štôlne nadobro zatvorili už na konci devätnásteho storočia, dávnu prosperitu dedinky poznať z viacerých honosných stavieb. Malé domčeky v strmých svahoch dodnes dopĺňajú technické budovy okolo šácht, rôzne dielne, či budova banskej správy. Dominantou obce však ostáva mohutný rímskokatolícky Kostol Premenenia Pána.

Stojí na prirodzenej vyvýšenine nad námestím, od ktorého k nemu vedie kryté drevené schodisko so šindľovou strieškou a stošesťdesiatimi dvomi schodmi. Pýchou kostola je organ Martina Podkonického z polovice osemnásteho storočia. Zdobia ho banícke symboly, časť nákladov naň zaplatila Bratská pokladnica, druhú cirkev. Cín použili z píšťal starého nástroja. Niektoré diely a pár nových píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

Vzácny organ čaká oprava. Foto: organspaniadolina

Atrakcia navyše

„Na začiatku dvadsiateho storočia z neho odstránili niektoré pôvodné časti, našťastie nie z oblasti píšťalového fondu,“ pripomína organológ Andrej Štafura. Najmenšie organy rodáka z Ľubietovej, ktorý sa neskôr stal banskobystrickým mešťanom, pripomínajú skrinky s krídlami na zatváranie, väčšie majú tri veže. Všetky sa však vyznačujú dôsledným vypracovaním, kvalitným materiálom a zvonivým zvukom.

Podkonický ich postavil nielen v okolí Banskej Bystrice, ale aj na Liptove, Orave, Spiši, Gemeri či v Maďarsku. Organ v Španej Doline vyhotovil pred návštevou cisára Františka I., ktorý sa chystal pozrieť si banské mestá na strednom Slovensku. Dnes je nástroj značne poškodený. Má niektoré nefunkčné klávesy, jeden z registrov sa nedá vypnúť vôbec. Keď na ňom preluduje organista, musí myslieť aj na to, aby sa nič nezaseklo. To všetko by však po rekonštrukcii za tridsaťtisíc eur malo byť minulosťou a príťažlivá Špania Dolina bude mať ďalšiu atrakciu navyše...

Tiež si zaslúžia rekonštrukciu

Krásna Hôrka

Jeden z najväčších historických organov z 18. storočia sa zachoval v barokovo- -klasicistickej kaplnke hradu Krásna Hôrka. Nástroj našťastie nezničil požiar, no momentálne je silno znečistený, problém je aj s uhynutými netopiermi.

Báč

Organ postavil neznámy majster pre františkánsky kostol v Komárne po zemetrasení v roku 1779. Neskôr ho mnísi preniesli do obnoveného kostola a kláštora v Báči. Rekonštrukciu potrebujú hlavne píšťaly.

Svätý Anton

Najmenší organ a jediný zachovaný truhlicový organový pozitív na Slovensku sa nachádza v kaplnke kaštieľa vo Svätom Antone. Pochádza zo 17. storočia. Pôvodne sa používal ako sprievodný hudobný nástroj na náboženských procesiách. Počas nich ho spolu s organistom nieslo na nosidlách niekoľko ľudí. Organ sa dlho nepoužíva.

