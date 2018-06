VIDEO: Zaveste sa na lano! Prvá slovenská ferrata je UNIKÁT, ochranári však proti nej bojovali

Pred siedmimi rokmi tu nebolo nič, len schátraná chata a zarastená roklina. Člen Horskej služby František Časo a šéf martinských urbárnikov Ján Hlavaj snívali o tom, že raz cez ňu povedie ferrata, lanami zaistená cesta, ako kdesi v Alpách. Pod naváľanými stromami hučal Mlynský potok, okolo neho sa dvíhali skalné steny. V panenskej prírode Veľkej doliny som navyše objavil aj trochu tajomna: starú baňu, drvičku kameňa, koľajničky – hovorí Peter Roštek z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra, ktorý nápad o turisticky lákavom mieste dotiahol do konca. Nie každý však nápad oživiť túto časť regiónu vítal.

Opäť ju otvorili

Kvôli ochrane zveri a ničení biotopu turistami sa ozvali ochranári, poľovníci chceli trasu spočiatku úplne zatvoriť a laná odstrániť. Pred štyrmi rokmi, po búrlivej diskusii oboch táborov, sa zrodil kompromis. Na jar a v jeseni ferratu zakaždým na jeden a pol mesiaca uzatvárajú. Toto obdobie sem ľudia za zážitkami na lane nechodia, dobrovoľníci ju však čistia od neporiadku, ktoré spôsobia prírodné živly. Mráz a sneh im aj túto zimu potrhal a poškodil laná, vytrhal istiace body, na chodník naváľal stromy, potok niekde úplne zmenil ráz doliny...

Zradná nepozornosť

Minulý víkend patril otvoreným parkom a záhradám, popri nich začali sezónu aj mnohé ďalšie turistické atrakcie. Prvá slovenská ferrata je jednou z nich. Blížime sa k nej od poslednej zastávky mestského autobusu, asi po päťsto metroch chôdze vkročíme do lesa. Chodník horou kopíruje breh potoka, rovinu striedajú strmšie úseky. Na viacerých miestach vodu preklenujú drevené mostíky. Už na nich treba zbystriť pozornosť: na niektorých zurčí riava viac ako pol druha metra pod nami. Málo? Väčšina nešťastí v horách sa udeje práve kvôli chvíľkovej nepozornosti.

Zážitok pred nami

„Smrteľný úraz sme tu ešte nemali, obité kolená, otvorené zlomeniny, kolapsy z vyčerpania aj infarkt áno,“ prízvukuje Peter Roštek. Dávame si pozor na klzké skaly, z cestičky sledujeme húštinu, ktorá pripomína prales. Sú tu lavičky a stoly na oddych, no väčšina turistov touto časťou Veľkej doliny mieri k informačnému panelu, ktorý je označený ako štvorka. Približne za hodinu sme na mieste, kde sa začína ozajstná horská ferrata, aj my. Zvládli sme takmer päťsto výškových metrov, no ozajstný zážitok je iba pred nami.

Cesta na lane

Odtiaľto je ferrata jednosmerná, zvoliť si však môžete dva varianty výstupu kaňonom, ľahšiu a ťažšiu. Obe sú podľa rakúskeho značenia strmým horolezeckým terénom, ktorý turisti zdolajú len vďaka istiacim lanám, rebríkom či stúpačkám. „Kto si netrúfa, môže sa späť vrátiť cestou, ktorou sem vyšiel,“ usmieva sa Peter Roštek. Vyberáme si ťažší úsek, na ktorom sú novinkou dva lanové mosty. Na nohách máme pevné topánky. Na rukách rukavice, na hlave kvôli bezpečnosti ľahkú prilbu.

Ferratová súprava

„Mnohí turisti idú len v krátkych nohaviciach a tielkach, nemajú ani ferratovú súpravu. Odporúčam, aby bez nej do skál nešli,“ prízvukuje náš sprievodca. Na turistické nohavice si natiahneme ferratovú súpravu. Zakaždým, keď sa dostaneme na istiaci bod, kde je lano upevnené v brale, jednu karabínu odopneme a prepneme sa cezeň. Druhá karabína je v tom čase zachytená o lano a chráni nás pred pádom. Obozretne kráčame po stúpačkách v skalnej rímse, rukami sa pridržiavame lana, po ktorom sa šúchajú karabíny. Zabrať dostávajú ruky aj nohy, nie najpríjemnejší je pohľad do hlbiny pod nami. Pád do nej by mohol mať bez istenia lanom fatálne následky.

Stovky metrov lán

„Našťastie, doteraz sme z roklín vyťahovali len rozbitý fotoaparát, alebo mobilný telefón,“ pripomína v úseku s vodopádmi a skalnými prahmi Peter Roštek. Celkovo je okolo Mlynského potoka natiahnutých viac ako štyristo metrov oceľových lán. Je tu stosedemdesiat istiacich bodov, deväťdesiat stúpačiek, kramlí a jeden lanový rebrík. Ak ich chcete prejsť, nemali by ste mať strach z výšok. Zabrať nedostane len psychika, ale aj telo. Touto časťou ferraty sme išli viac ako hodinu.

Pozor na búrky

„Každý, kto prejde Veľkú dolinu, si môže trúfnuť na ťažšie cesty v Rakúsku, či v Taliansku,“ uzatvára Peter Roštek. Odporúča, aby sme sa v lete na túru k Martinu vyberali ráno, poobede hrozia búrky. Oceľové laná v skalách môžu pôsobiť ako hromozvod. Nám počasie prialo. V závere ferraty sme sa s ľahšou cestou spojili pri kríži, kde sa obe časti istenej cesty končia. Vrátili sme sa na začiatok svojej cesty, kde dnes nie je rozpadávajúca sa chata, ale nový penzión a viacero chát. Túra nám trvala skoro päť hodín, treba však rátať s tým, že ide o celodenný výlet.

Praktické informácie

Ferratovú súpravu si môžete kúpiť v športových obchodoch od 100 eur, požičať si ju môžete napríklad v predajni skialpinistických potrieb vo Vrútkach. Aj s prilbou si ju odtiaľ odnesiete za 6 eur na deň. Ak si netrúfate ísť na ferratu sami, využite služby sprievodcu. Roklinou sprevádzajú horskí sprievodcovia z Fatra guide. Keď im napíšete mail, donesú vám všetko, čo potrebujete.

Pozor na zranenia!

Okrem ferraty pri Martine je ďalšia pre verejnosť prístupná zaistená cesta v oblasti Skalky pri Kremnici. Z nej pred mesiacom vypadol 65-ročný slovenský turista. Web horských záchranárov informuje, že príčinou takmer 50 metrov dlhého pádu bol nesprávne upevnený bezpečnostný úväz. Muž zraneniam podľahol.

Čo je ferrata?

Zaistená cesta je trasa vo vysokohorskom alebo skalnatom prostredí, ktorá je zaistená umelými pomôckami, ako sú oceľové laná, rebríky, železné kramle, či reťaze. Mnohé z týchto ciest boli pôvodne vojenské, desiatky z nich v Alpách vybudovali počas vojen. Dnes sú najmä v talianskych Dolomitoch lákadlom. Vedú od bunkra k bunkru, cez tunely, aj bývalé opevnenia delostrelcov.