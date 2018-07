Vykašľali ste sa na cestovné poistenie? Vieme, ktorá krajina vás pri ošetrení zruinuje

Podľa prieskumov je cestovné poistenie samozrejmosťou len pre dve tretiny slovenských turistov. Jeho cena sa pritom pohybuje rádovo v desiatkach eur, kým lekársky zásah bez poistenia môže vyjsť až na tisícky eur.

Z vlastného vrecka

Časté a nepríjemné sú na dovolenke problémy so zubami. Predstavte si, že sa plavíte na lodi po Jadranskom mori, keď vás začne neznesiteľne bolieť zub. Trasa sa musí meniť, posádka prispôsobiť a vy hľadáte zubára na ostrovoch. Keď konečne nejakého nájdete, síce vás ošetrí, no nebude to lacná záležitosť. V Chorvátsku zaplatíte za zápal zuba približne 120 eur. Cena závisí aj od toho, či natrafíte na súkromného alebo štátneho zubára.

„Pre veľké bolesti som šiel k prvému zubárovi, ktorého som na Hvare našiel. Bol to súkromník. Neakceptoval moje poistenie a kým som nesúhlasil s cenou ošetrenia, okrem obhliadky sa ma ani nedotkol. Musel som mu teda zaplatiť zo svojich peňazí, no v poisťovni mi to po návrate preplatili,“ opisuje nepríjemnú komplikáciu turista, ktorý sa plavil na plachetnici vo vodách okolo Chorvátska. V krajinách ako Taliansko, Španielsko či Francúzsko by ho to zrejme vyšlo ešte drahšie.

S Thajčankou na motorke

Najhoršie sú situácie, keď musíte zostať v nemocnici. Nemusí ísť pritom o vážny zdravotný problém, vyžaduje si však okamžité ošetrenie či urgentnú operáciu. Zažil to aj dovolenkár, ktorý sa vybral za exotikou do Thajska. Po pár dňoch ho začalo bolieť brucho. „O jednej hodine ráno som zastavil thajské dievča na motorke, ktoré ma odviezlo do nemocnice. Doktor mi povedal, že je to slepé črevo, operovali ma popoludní,“ opisuje, ako v Bangkoku strávil v nemocnici tri noci.

Vďaka poisteniu si ušetril nielen starosti s organizáciou prevozu domov na Slovensko, ale aj sedemtisíc eur. Náklady na takéto ošetrenie v zahraničí sa tiež rôznia v závislosti od krajiny. Operácia slepého čreva stojí rádovo od troch- až do päťtisíc eur. Všeobecne však platí, že medzi najdrahšie krajiny patrí v Európe Cyprus a vo svete USA a Kanada, naopak, najlacnejšia je India, či Indonézia.

Skončili pod kolesami

Práve Thajsko, India, či Indonézia sú cenovo dostupné aj pre mladých dobrodružných cestovateľov. Moped či menší motocykel sa tu dá prenajať pomerne lacno, čo znamená, že nie sú ničím obmedzení a miestne krásy môžu objavovať na vlastnú päsť. Má to však aj negatívnu stránku. Doprava v týchto krajinách je často chaotická a kto to nepozná, môže dopadnúť zle. Mladý pár takto vycestoval do Indie, kde si od miestnych prenajali skúter. Prešli sotva desať kilometrov, keď im nedal prednosť nákladiak a havarovali. Obaja utrpeli ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali okamžité operácie a ich dovolenka sa zmenila na rehabilitačný pobyt v nemocnici.

Napriek tomu, že ide o jednu z lacnejších krajín, podobné prípady stoja tisícky eur. Ďalšie výdavky výrazne zvýši prevoz domov, takže sa môže stať, že nepoistený človek musí splácať dovolenku niekoľko rokov. „Náklady na podobné ošetrenia sú rôzne v závislosti od krajín, operácie zlomených končatín sa začínajú bežne na dvoch tisícoch eur. Následný prevoz operovaného, či chorého pacienta sa pohybuje na hranici od 30-tisíc eur a viac,“ upozorňuje na nemalé sumy PR manažérka jednej z poisťovní.

Kto je najdrahší?

Náklady na lekárske ošetrenie sú nižšie práve v ázijských krajinách, aj keď napríklad taká Čína je dnes už omnoho drahšia, ako bola pred desiatimi rokmi.

Všeobecne platí, že južné európske krajiny ako Grécko, Taliansko a ich ostrovy majú vyššie ceny, ako napríklad Bulharsko, či Česko.

Keď treba zaplatiť

Ak máte bolesti a váš stav vám to dovoľuje, zavolajte asistenčnú službu poisťovne. Tá vám v prípade menších zdravotných problémov pomôže s vyhľadaním najbližšej lekárskej starostlivosti a usmerní vás.

Ak potrebujete neodkladnú lekársku starostlivosť, vyhľadajte najbližšieho lekára, ktorý vám po predložení dokladu o poistení poskytne ošetrenie. Môže sa stať, že lekár požaduje náklady hneď vyrovnať. Vtedy ho požiadajte o originál účtu, doklad o zaplatení a originál lekárskej správy s diagnózou. Náklady vyšetrenia budú preplatené na základe týchto dokumentov v súlade s poistnými podmienkami.

Hnačky, vracanie, úpal či vysoké horúčky

Takéto zdravotné komplikácie na dovolenke nie sú ničím výnimočným. Často sa s nimi stretávajú turisti v Egypte, v Turecku či v Bulharsku. Napriek tomu, že ide o bežné ochorenia, ich ošetrenie v zahraničí stojí od 100 až do 400 eur a vašu dovolenku tak môžu výrazne predražiť. Napríklad len za vyšetrenie sonografom si v stredomorských krajinách lekári naúčtujú približne 170 eur, za šitie reznej rany to môže byť od 150 do 220 eur.