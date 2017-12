Užite si s deťmi Vianoce v predstihu! Doprajte im nový vianočný film. Už beží v kinách

Aký by to bol predvianočný čas bez rodinného filmu? Česká kinematografia zásobuje nimi kiná každý rok. Ani teraz nezlyhala, ibaže obsadenie obohatila o poriadnu porciu slovenských hercov. Takže okrem českých hviezd ako Jitka Čvančarová, Martin Myšička alebo Milan Šteindler dostali dôležitý priestor aj Marián Slovák, Ivan Romančík či v epizódke Lukáš Latinák. A keďže u nás platí povinnosť sprostredkovať deťom rozprávky v slovenčine, ďalší herci dostali príležitosť v dabingu.

Zázrak à la Tau

Tri želania nie je rozprávka v pravom zmysle slova, hoci zázraky tu zohrávajú dôležitú rolu. Veď aj režisér Vít Karas priznáva, že chcel nadviazať na tradíciu filmov ako Pán Tau. Príbeh sa odohráva v súčasnosti, hrdinovia sú z mäsa a kostí a triky poznajú iba z kúzelníckych šou. Nečudo, že neuveria, keď sa zrazu stretnú so skutočnými kúzlami. Ibaže ich nevykonáva chudý mužík s tvrdým klobúkom, ale klasický zázračný deduško. No rovnako ako pán Tau, raz je to živý človek, raz bábka, ktorá sa presúva po svete, aby potešila deti.

Problém so želaním

Vo filme odmení troch školákov, ktorí na vianočných trhoch odhalia zlodeja. Každý si môže želať jednu vec. Prví dvaja vyplytvajú želania na nezmysly, lebo neveria. Až tretí pochopí, že to nie je žart, a začne sa zamýšľať, ako so želaním naložiť. Tým sa rozprávková rovina končí a preváži rodinný film o potrebe lásky. Otcovskej, manželskej, školáckej… Ukáže sa, že tu čary nestačia. Ľudia musia najprv zmúdrieť a pochopiť, že sa nezmyselne pachtia za nepodstatnými vecami a ten ICH človek zatiaľ trpí. Takže na konci sa opäť objaví návrat do rozprávky – mravné ponaučenie a šťastný koniec, než zazvoní zvonec.

