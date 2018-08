Realita prebila filmovú hrôzu: Skutočný agresívny žralok pri hotelovej pláži je oveľa hrôzostrašnejší než vymyslené monštrum

Ľudia sa v kine radi boja a od Spielbergových čias je osvedčeným antihrdinom žralok. Pomaly nie je leto, aby sa neobjavila snímka o žraločom monštre terorizujúcom plavcov, potápačov, surfistku… Toto leto nás má strašiť megalodon. Obrovská žraločia samica, ktorá sa v neprebádaných hlbinách oceánu ukrývala od praveku, až doplávala k ľuďom.

Smutný paradox

Kto má žraločie trilery rád, Meg pravdepodobne pozná. Steve Alten si ju vymyslel už v roku 1997 a jeho román vyšiel aj u nás. Tohto roku sa sci- -fi príbeh dočkal filmovej premiéry. Bohužiaľ, Meg: Hrozba z hlbín prišiel v čase, keď vymyslená obluda až tak nedesí, keďže v blízkosti hotelov sa dnes pohybujú skutočné agresívne žraloky. To, čo malo byť filmové zveličenie – preplnená pláž vydesene civí na podvodné monštrum –, sa stalo realitou pred pár dňami v Egypte, keď turisti naozaj v priamom prenose sledovali smrteľný žraločí útok pod hotelovým mólom. Animovaná Meg v tomto kontexte trochu bledne.

Vymyslená, ale reálna

Aj tak sa však zrejme nájde dosť tých, ktorí neodolajú veľkej porcii pukancov a adrenalínu a v bezpečí kina sa budú báť o osud morských biológov, ktorých objavenie pravekého zvieraťa zároveň desí, no ako vedcov aj fascinuje. No len do chvíle, keď sa ukáže, že dnešný svet nie je schopný vybudovať prekážku, ktorá by zastavila megalodona. Meg je síce filmová rekvizita, jej zrodu však predchádzalo štúdium reálnych megalodonov, ktorých pozostatky objavili archeológovia a paleontológovia. Dôležité však bolo vytvoriť nielen reálny vzhľad, ale žraloka aj oživiť. Animátori preto detailne študovali biomechaniku žralokov, ako sa pohybujú, útočia. Dbali aj na bezpečnosť hercov, ktorí veľkú časť nakrúcania strávili vo vode.