Sandra Bullock a jej babinec dokázali, že aj ženy vedia byť nebezpečné gangsterky

Originálny názov akčnej lúpežnej komédie Debbina 8 je Oceans´8. Tým, ktorí majú radi tento žáner, určite hneď v hlave blikne Ocean Eleven. Oprávnene. Zločinci sú totiž z jednej rodiny.

Tajomstvo mena

V americkom názve Ocean neznamená more, ale meno šéfa gangsterskej skupiny v podaní Georga Clooneyho a číslovka naznačuje počet jej členov. Tak je to aj v Debbine. Akurát, že Debbie Ocean (Sandra Bullock) je jeho sestra a nemá v pláne prepadnúť kasíno v Las Vegas, ale vybrakovať snobský večierok v New Yorku. Na Met Gala to len zvoní drahými šperkmi. Ona však myslí hlavne na jediný. Päť rokov za mrežami mala na to, aby vyšpekulovala plán na lúpež diamantového náhrdelníka od Cartiera za 150 miliónov dolárov. A prišla na to, že úspech bude mať len vtedy, ak dá dokopy dobré parťáčky.

Hviezdni gangstri

Podobne ako Dannyho jedenástka, kde hrali George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia či Julia Roberts, aj Debbina je plná hviezd prvej veľkosti. Rolu prijala Cate Blanchett, Helen Bohnam Carter, Anne Hathaway či Rihanna. Nečudo, že takýmto dámam vyšlo Metropolitné múzeum plne k dispozícii a nechalo ich tam desať dní nerušene nakrúcať a Cartier pre ne vytvoril špeciálnu verziu svojho ohromujúceho náhrdelníka Toussaint.