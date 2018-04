Sezóna používania klimatizácie v bytoch začína. Super TIP, ktorý vám ušetrí veľa peňazí

Mať klimatizáciu je v horúcich dňoch na nezaplatenie, no či chcete, alebo nie, treba sa o ňu aj náležite starať. „Veľa ľudí zabúda na čistenie klímy vždy pred sezónou a po nej. Pritom si neuvedomujú, že sa tam drží veľa baktérií, plesní a vírusov. Údržba je preto viac ako dôležitá,“ prízvukuje nám odborník na klimatizáciu.

Pomôž si sám

Poctivejší užívatelia klimatizácie si na vyčistenie jednotky zavolajú špecialistu, no dá sa to hravo zvládnuť aj svojpomocne, len musíte vedieť ako. Stačí na to kúsok zručnosti, dezinfekčný univerzálny čistič v spreji, handra a voda. A nebojte sa, pokojne to urobí sama aj šikovná žena, ktorá sa tak postará o čistý „vyklímovaný“ vzduch vo svojom domove.

Ako na to?

Otvorte interiérovú klimatizačnú jednotku, kde sa nachádzajú vzduchové filtre a jemne ich vyberte. Sú na nich zachytené nečistoty a prach z exteriéru.

Filtre poriadne vysprchujte vlažnou vodou a pre dokonalé vyčistenie ich postriekajte aj dezinfekčným univerzálnym čističom v spreji, ktorý možno bežne používate aj v kuchyni. Filtre opäť vysprchujte a nechajte voľne odkvapkať.

Klimatizačnú jednotku vo vašej domácnosti vystriekajte čističom...

… a potom ju jemne pretrite handrou z vnútornej a aj z vonkajšej strany. Založte vysušené filtre späť a vaša klíma je pripravená na ďalší chod. Po prvom spustení vyvetrajte byt na pár minút.