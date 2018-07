Slovenským lekárom vidiek nevonia. V TEJTO oravskej dedine sa ale podaril zázrak!

Spomínate si na televízny seriál Doktor Martin? Tak trochu zamotaný lekár, ktorého stvárnil Miroslav Donutil, prišiel z pražskej nemocnice pracovať na moravsko-slovenské pohraničie. Netrvalo dlho a zaradil sa medzi miestne celebrity. Skamarátil sa s policajtom aj krčmármi, miestne krásky sa mu hádzali pod nohy, obľúbili si ho rodiny horalov a dokonca aj túlavý pes. Z ordinácie v odľahlej dedinke v Beskydách ho to však stále ťahalo do mesta. Doktor Martin nie je sám, koho vidiek neočaril. Starí obvodní lekári, ktorí boli oddávna jeho súčasťou, vymierajú a nových tam nikto nedostane.

Nezlomil ho ani úraz miechy. Aleš, ktorý vyrába unikátne šiltovky, má za sebou NEUVERITEĽNÝ príbeh

„Na Slovensku pracuje asi 19-tisíc lekárov, 900 lekárov nám chýba. Viac ako 4 200 ďalších si našlo zamestnanie v cudzine. Najčastejšie sa usadili v Česku a v Nemecku, potom s hlbokým odstupom v Anglicku,“ uvádza hrozivé čísla Peter Blahút z webu techmed. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých u nás je aj preto 57 rokov, pre deti a dorast ešte o dva roky viac. Napriek tomu, že každý rok vyjde zo slovenských vysokých škôl vyše 600 medikov, pracujú aj na dôchodku, pretože nemajú komu odovzdať svoj rajón.

Nielen lekár, aj zubár!

Mútne je oravská dedina, ktorej región sa dotýka poľských hraníc. Obklopujú ju husté lesy, často tu prší a až dvesto dní v roku mrzne! Do najbližšieho okresného mesta je odtiaľto dvadsať kilometrov. Ak si pred jej návštevou predstavujete, že tu líšky dávajú dobrú noc, ostanete prekvapení. Stačí vyjsť z Námestova a už v doline Veselianky sa vám ukáže svet, pri ktorom si budete pretierať oči. Vŕšky a lúky okolo riečky zdobia upravené usadlosti a chaty, za aké by sa nehanbili ani alpské údolia. Všade sa buduje, stavia, sadí, upratuje a nenájdete tu človeka, ktorý by sa s vami nedal do reči. V Mútnom asi nie je dom, ktorý by sa rozpadával. Kto je hladný, môže ísť do reštaurácie, kto chce športovať, môže sa vybrať do prírody, alebo modernej haly, ktorú obdivoval aj olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth.

A hoci to znie neuveriteľne, v dedine neordinuje iba lekár pre dospelých. Je tu tiež lekár pre deti a od lanského apríla po prvý raz takmer v štyristoročnej histórii Mútneho aj zubár! „Oceňujem to! Nie všetci môžu kedykoľvek vycestovať do Námestova,“ prezradil nám Ján Kapičák (36), ktorého sme zastihli v čakárni pred ambulanciou, ktorú obec zubárom poskytla.

Všetko je o komunikácii

Neubehne mesiac, aby sa odniekiaľ neozval výstražný hlas starostu, ktorý tvrdí, že v ich obci nemá kto ordinovať. Nezáujem nového obvodného lekára po odchode starého na dôchodok riešia už tretí rok v obci Lúky. „Ponúkali sme mu asi tisícosemsto pacientov, ambulanciu a ubytovanie, žiaľ, nič. Ľudia od nás chodia do Púchova, kde im však chýba ľudský prístup lekára, na aký boli zvyknutí. Všetko je to neosobné, chladné,“ hnevá sa starosta Ján Behro. Podobný problém nedávno vystrašil Heľpu na Horehroní. Dvaapoltisícová dedina po odchode dlhoročného doktora do penzie nevedela zohnať jeho nástupcu. Situáciu sa podarilo stabilizovať minulý týždeň. Mútne je v tomto prípade zázrak. „Všetko je to o komunikácii. Ešte pred siedmimi rokmi sme u nás nemali ani detského lekára. Pritom v obci každý rok vítame do života až šesťdesiat detí. Ak ochoreli, mamičky s nimi v čase-nečase cestovali do Námestova, alebo do Oravského Veselého. Už sa na to nedalo pozerať. Podobne to bolo aj v prípade, že niekoho rozbolel zub. Tak sme zubárovi ponúkli priestory, ktoré na Orave patria k najkrajším, a je tu,“ vysvetľuje starosta Marián Murín.

Nech neodchádzajú

Nenašli sme človeka, ktorý by tento krok spochybňoval. Akurát vraj treba zohľadniť ceny zákrokov k slovenským platom a aspoň raz za rok sa vrátiť k bezplatnej prehliadke chrupu detí. V Mútnom ich niektoré rodiny majú aj šesť. Keď dajú zuby opraviť jednému, ďalšie musí počkať, kým na zákrok našetria. „Za ostatných pätnásť rokov v Mútnom pribudlo päťsto mužov a žien. Všetkým vytvárame podmienky, aby na vidieku prežili pekný a plnohodnotný život. K tomu patrí aj lekárska starostlivosť, ktorá nesmie byť výsadou veľkých miest,“ uzatvára Marián Murín. A čo Horehronie? „Jeden lekár sa nám prihlásil, nastúpi čoskoro,“ prezradil starosta Heľpy Peter Hyriak.

Keby k tomu nedošlo, zdravotnú starostlivosť skoro o jedenásťtisíc pacientov od Závadky nad Hronom po Telgárt by zabezpečovali dvaja lekári. Z dlhodobého hľadiska by takáto situácia bola neúnosná, no pomôže regiónu jeden doktor? V minulosti sa o rovnakú spádovú oblasť staralo až deväť všeobecných lekárov. Dnes sú Horehronci vďační aj za troch. Zvyšku sa sem nechce. Sú v Bratislave, Prahe a v Nemecku...

Prečo nechcú?

„Na vidiek sa zo štúdií vo veľkých mestách a na špičkových klinikách vráti len lekár, ktorý na dedine vyrastal, našiel si tam lásku, alebo mu učarovala príroda a spoločenstvo ľudí. V zahraničí sú naši lekári lepšie ohodnotení, no nejde len o peniaze, ale aj o spoločenskú klímu,“ myslí si jedna z obvodných všeobecných lekárok.