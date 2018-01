Stovky ľudí na infekčnom! Najväčšiu fašiangovú EPIDÉMIU na Slovensku spustila obľúbená pochúťka

Máme tu obdobie plesov a tancovačiek. Fašiangy sa podľa tradícií začali minulý týždeň, skončia sa v polovici februára. A hoci naši predkovia po celý rok jedli striedmo, na bursu si dopriali aj slaninu, domácu klobásu a zabíjačkové špeciality. To isté dnes robíme my. Vieme však v čase, keď fiasko s kvalitou zažili aj vychýrené spišské párky, spoznať, či sú domáce špeciality naozaj zdravé?

Na fašiangových hodoch dráždia naše chuťové poháriky rôzne jedlá, no ak sú zle konzervované, skladované alebo tepelne spracované, môžu nám uškodiť. Pri konzumácii mäsových výrobkov z mäsa neznámeho pôvodu nám zasa hrozí, že sa nakazíme svalovcami. „Ide o larvy trichinel, ktoré sa usídľujú vo svaloch. Spôsobujú nepríjemné príznaky podobné chrípke. Spájajú sa s teplotou, opuchmi a bolesťami svalov,“ vysvetľuje doktorka Zuzana Hurníková z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Fašiangy sú najmä o zábave. Foto: Ján Dzúr

Nikto neštekal

O tom by asi najlepšie vedeli hovoriť vo Valaskej na Horehroní, kde pred dvadsiatimi rokmi vypukla najväčšia epidémia trichinelózy na Slovensku. Miestni obyvatelia práve na fašiangy podávali domáce špeciality. Piati mládenci nachystali pre hladné krky aj tú najväčšiu: dvadsať kilogramov klobás. Do bravčového mäsa pritom namiešali mäso z troch psov, ktoré – ako sa neskôr ukázalo – kŕmili mäsom z diviaka. Podľa miestnych bol nakazený práve ten.

Nastala panika. Na to, aby sa človek infikoval, stačilo jedno koliesko klobásy! „A navyše, psie klobásky z našej bursy, ktoré sme viac-menej jedli z recesie, sa rozkotúľali do sveta. Pár odniesli do Talianska, pár vojakom do Michaloviec, pár kamarátom do Košíc. Niekoľkým známym na chatu v Nízkych Tatrách, kde ňou kŕmili hostí,“ spomína pani Anička na stále citlivú tému. Ľudia z jej rodnej obce už zo žartu jeden na druhého nebrechali. Postupne končili na uzavretom infekčnom oddelení, výrobcov klobás vyšetrovala polícia. Svalovcami z nich sa totiž nakazilo skoro tristopäťdesiat ľudí vrátane dvoch tehotných žien.

Nesmú chýbať domáce špeciality. Foto: Ján Dzúr

Buďme ostražití

Pri domácich zabíjačkách platí, že ak chceme mať istotu zdravého mäsa, dajme ho vyšetriť do špecializovaného veterinárneho laboratória. To potvrdí, či sa v ňom nenachádzajú infekčné larvy trichinel. „Ak nemáme záruku, že mäso vyšetrili na prítomnosť parazita, mali by sme takúto potravinu tepelne upraviť. Či už varením, alebo dlhodobým mrazením,“ dopĺňa parazitologička. Rizikové je napríklad mäso z diviny, ktoré neprešlo kontrolou. Mohli larvy trichinel spôsobiť Horehroncom aj trvalé postihnutie či smrť? Podľa pani Anky sa toho vo Valaskej báli, a hoci fašiangy v dedine organizujú stále, pri výrobe klobás sú viac ako opatrní. Pár ľudí totiž už dvadsať rokov chodí na pozorovanie k lekárovi. „Parazit spravidla nemá záujem svojho hostiteľa usmrtiť. Potrebuje organizmus na získavanie obživy a rozmnožovanie. No napríklad plazmódie, ktoré vyvolávajú maláriu, majú vo svete na svedomí až tri milióny ľudí ročne,“ pokračuje doktorka Hurníková. V našich končinách sa takéto nebezpečné cudzopasníky, našťastie, nevyskytujú.

No nepochutili by ste si? Foto: Ján Dzúr

Nákazy sú ojedinelé

Samozrejme, ako pri každom inom jedle, aj počas fašiangov treba dbať na hygienu rúk. Tá je základné pravidlo, ako predísť parazitom a nepríjemným infekciám. „Z epidemiologického hľadiska v oblasti výskytu parazitov sme bezpečnou krajinou. Máme dobre prepracovaný systém veterinárnych kontrol v chovoch, na bitúnkoch aj vo výrobe,“ uzatvára doktorka Hurníková.

Ak aj na Slovensku dôjde k nakazeniu parazitmi, je to spravidla v kolektívoch detí alebo v komunitách s nízkym hygienickým štandardom. Cudzopasníky si našinci častejšie prinášajú z výletov v exotických krajinách, kam cestujú aj teraz, v čase búrs, hodov a fašiangových osláv. V ostatných rokoch sú nákazy svalovcom skôr ojedinelé a epidémia z Valaskej sa pod Tatrami už nezopakovala. To však neznamená, že nemáme byť ostražití...

Jedlá sú lákavé, treba si však dávať pozor na hygienu. Foto: Ján Dzúr

Neverte šarlatánom

Príznaky parazitárnych infekcií závisia od druhu cudzopasníka, ich počtu v tele človeka, lokalizácie aj od imunity hostiteľa. „Ak máte podozrenie, že vás nakazil parazit, obráťte sa na lekára – špecialistu. Vyšetruje buď vzorku stolice, krvi, alebo tkaniva. Určite sa neliečte na internete dostupnými prípravkami alebo alternatívnymi metódami. Žiadny zázračný všeliek, ktorý by človeka zbavil všetkých možných parazitov, neexistuje,“ vystríha Zuzana Hurníková. Väčšinu vyšetrení na diagnostiku parazitov prepláca zdravotná poisťovňa.

Vo fašiangovom období je poriadne veselo. Foto: Ján Dzúr

Sú neviditeľné

„Larvy svalovca majú mikroskopické rozmery. V mäse môžeme zbadať iba larvocysty pásomníc, tie sa však v súčasnosti na Slovensku vyskytujú doslova raritne,“ približuje doktorka Hurníková. Okrem vší, bĺch a kliešťov, ktoré sú viditeľné voľným okom, sa parazity v ľudskom tele dajú zistiť jedine na základe špeciálnych parazitologických vyšetrení.