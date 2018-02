Van Gogh sa možno dočká Oscara! Zaslúžil by si ho, veď jeho súčasníci ho doslova utýrali

Učil ľudí vidieť viac, no nebol nikto, kto by počúval… Možno aj vy poznáte dojemnú pieseň, ktorú o Vincentovi van Goghovi naspieval Pavel Bobek. Samozrejme, nebol jej autorom, krásne vyznanie zložil Don McLean a odvtedy ju spievalo množstvo interpretov. Končí sa ňou aj animovaný film S láskou Vincent a treba povedať, že pieseň doslova prikuje divákov do sedadiel. Málokto sa dvíha, hoci na plátne bežia záverečné titulky, a necháva v sebe doznieť príbeh geniálneho, no veľmi nešťastného muža.

Smäd po živote

Van Goghove obrazy a životný príbeh pozná aj ten, kto sa inak o výtvarné umenie nezaujíma. Koniec koncov, nie je veľa maliarov, čo si odrezali ucho a darovali ho v nevestinci prostitútke. Táto senzácia však zďaleka nie je najväčšou drámou maliaroveho života. Najtragickejšie bolo, že tento extrémne citlivý a talentovaný človek bol totálne nepochopený a dav priemerných ho doslova utrápil. Svedectvo o tom vydal geniálny životopisný román Smäd po živote, ktorý vychádza z listov, čo Van Gogh písal svojmu milovanému bratovi.

Adept na Oscara

Z týchto listov vychádza aj nevšedný animovaný film. Určite si ho choďte pozrieť. Pre silný príbeh inšpirovaný nevyriešenou záhadou okolo maliarovej smrti. Neuveriteľné je však aj výtvarné stvárnenie, kde na plátne doslova ožili obrazy otca expresionizmu. Prežijete veľký divácky aj zmyslový zážitok. Poľsko-britská snímka, v ktorej sa kombinuje animácia van Goghových diel s prekreslenými živými hercami, je plným právom nominovaná na Oscara.

