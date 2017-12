VIDEO: Pri tomto pohyblivom betleheme ostanete stáť v úžase. Autor do neho prepašoval aj nezvyčajné postavičky

Nádherná Banská Štiavnica sa môže pochváliť aj raritou, aká nemá na svete pár. Obrí pohyblivý drevený betlehem stojí v stredovekom dome na skok od Radničného námestia a jeho rozmery vyrážajú dych. Zaberá jednu veľkú miestnosť a patrí k najväčším na svete. „Vždy ma priťahovala práca s drevom. Obdivoval som rezbárov a bol som sa pozrieť aj na drevený betlehem v Rajeckej Lesnej. Keď som videl, že sú na ňom rôzne slovenské mestá, no Banská Štiavnica chýba, zamrzelo ma to. Povedal som si: jedny jasličky o nej vytvorím,“ spomína si Peter Chovan (48). Vyštudovaný architekt pozháňal lipové, čerešňové a orechové drevo a presne pred desiatimi rokmi so synovcom Petrom vyrezali prvých strážcov podzemia, permoníkov. Niektorých pokazili, iných museli opraviť, no výsledok stojí za to.

Zmenili ju Turci

Do srdca mesta zakomponoval Peter Chovan narodenie Ježiša Nazaretského v jeho historickej podobe. Nad ním sa vypína panoráma Banskej Štiavnice, pod jasličkami chýrny Trotuár. Po hlavnej mestskej tepne si vykračuje Salamandrový sprievod. „Nemohol som zabudnúť na tureckú hrozbu, ktorá nadobro zmenila tvár Banskej Štiavnice,“ pripomína. Banskoštiavnický betlehem verne zobrazuje pomery, akými Štiavničania žili po stáročia. Z gotickej katedrály sa stala pevnosť, pribudli hradby aj Nový zámok, ktorý bol pozorovateľňou a zbrojnicou. Betlehem zachytáva aj všetky najvýznamnejšie budovy Banskej Štiavnice. V akejsi drevenej minulosti mesta sa však neodrážajú len zvyky a povery, všadeprítomná je tu aj práca v bani. Veľkolepo pôsobí rez šachtami s odčerpávaním vody, banský gápeľ či vyvážanie rudy zo štôlní.

Z celého sveta

Hoci štiavnický betlehem stále nie je hotový, dodnes naň minuli tridsať kubických metrov dreva. Väčšina postavičiek má len pár centimetrov, najväčšie sú panovníci Mária Terézia a František Lotrinský: obaja prispeli k rozvoju mesta. „Obdivujú ich ľudia z celého sveta vrátane nórskeho kráľa Haralda V. Bol u nás aj s manželkou Sonjou,“ pochváli sa Emília Babicová, ktorá sa stará o prevádzku betlehema. „Hostí máme po celý rok, no teraz, počas adventu a Vianoc, sú všetci milší a zhovorčivejší. Niektorí sa k nám vracajú,“ hovorí. Súčasťou nezvyčajných jasličiek sú postavičky, ktoré sa stali súčasťou života Banskej Štiavnice. Nechýbajú korytári, peciari, kamenári, tehliari ani dielňa fajkárov. Sú tu dámy na korze, známy vtipkár Nácko, chýrny vláčik Štiavnická Anča. „Raz išla tetuška z dediny na nákup a rušňovodič na ňu zavolal: Babka, poďte, ja vás odveziem. Ale čoby, ja sa ponáhľam, pôjdem pešo,“ povie Peter Chovan vtip o nej. Zhovorčivý chlapík sa chystá dobudovať k svojmu obriemu betlehemu tajchy a v budove oproti otvoriť ďalšiu výstavu jasličiek. Zatiaľ ich má vyše tristo…

Chceli ho aj Francúzi

Banskoštiavnický betlehem vystavoval Peter Chovan aj v Normandii. Nemohol ho zobrať so sebou celý, do kamióna naložil iba šesť metrov. Francúzom sa zapáčil, tak si svoj betlehem u Petra objednali. „Robili sme na ňom rok. Mal tvar kruhu s priemerom aj výškou štyri metre,“ hovorí architekt.

Pozrite si aj fotografie betlehema TU.