Opäť na vás dolieha jarná únava? Toto sú NAJ triky, ako ju môžete prekonať!

Vonku konečne vládne príjemné slnečné počasie, no vy si ho doslova nevládzete vychutnať? Tak ako medvede v prírode, väčšina z nás počas zimných mesiacov obmedzila aktivitu na minimum. V kombinácii s nedostatkom slnečných lúčov tak náš organizmus pracoval akoby na dlh a fyzicky sa vyčerpával. Náhle oteplenie v tomto prípade preto nepôsobí ako balzam, ale skôr ako záťažová situácia, ktorá nášmu telu dáva poriadne zabrať. Únave a nálade „pod psa“ však môžete účinne zabojovať už teraz.

Zmena jedálničku

Základným a jediným z najúčinnejších krokov proti jarnej únave je zmena jedálničku. Vložte do nákupného košíku o niečo viac čerstvej zeleniny a ovocia. Naši predkovia riešili jarnú únavu po svojom – vyskúšať môžete listové šaláty, kvety sedmokrásky alebo mladej žihľavy. Pomôcť vám môžu i bylinkové čaje. Váš organizmus skvele naštartuje šípkový čaj, zázvor, mäta alebo šalvia.

Terapia svetlom

U nás tato novinka nie je ešte úplne bežná. Jedná sa o svetelnú antidepresívnu a relaxačnú terapiu, kde telu nahradzujeme nedostatok denného svetla v priebehu zimných mesiacov. Svetelná terapia znižuje produkciu hormónu melatonínu, ktorý spôsobuje únavu, a na druhej strane zvyšuje produkciu hormónu serotoninu, prinášajúceho dobru náladu. Nechcete sa zatvárať do svetelných boxov ani si zabezpečovať súkromné domáce „slniečko“, vyrazte do prírody ako len často to je možné. Najlepšie aspoň 3 hodiny denne.

Relaxační kúpeľ

Tridsať minútový relax vo vani plnej peny s tlmeným osvetlením sviečok dokáže skutočné zázraky. Prehreje vaše telo, uvoľní stres a napätie a nabudí vaše zmysly. Doporúčujeme kúpeľ s bylinkami: medunka, rozmarín, kamilky, materinej dúšky…

Sauna

Ideálnym liekom na jarnú únavu je pravidelné saunovanie. Dôkladné prehriatie tela urýchľuje náš metabolizmus a tím aj vylučovanie nežiaducich toxínov z organizmu. Studená kúpeľ po každej návšteve sauny urýchľuje krvný obeh a dostáva telo do správnej formy.

Tekutiny nadovšetko

Ak ste v zime toho počas dňa príliš nevypili, je čas to dobehnúť. Pokúste sa do seba dostať denne 2-3 litre vody v závislosti od vašich potrieb a hmotnosti. Vďačné vám budú nielen vaše obličky.

Vyhýbajte sa stresovým situáciám

A keď už sa do nich dostanete, pokúste sa z nich vykorčuľovať s chladnou hlavou. Stres totiž predstavuje zbytočnú záťaž, ktorá organizmu uberá množstvo síl. Pracovný čas si preto organizujte aspoň deň dopredu a dajte si záväzok, že sa nenecháte len tak „vytočiť“.

