Čarovanie pre osamelé ženy: Vyskúšajte jednoduché, no účinné rituály bielej mágie

Začali ste rozvíjať nový vzťah a máte v hlave množstvo otázok? Plameň červenej sviečky môže dať odpoveď. Vyžaduje to 15 minút vášho času, uvoľnenie a tmavú miestnosť bez prievanu. Zapáľte sviečku, pohodlne sa usaďte. Plameň sviečky by mal byť vo výške vašich očí. Premýšľajte o osobe, ktorú ste spoznali, preneste jej obraz do svojej mysle. Predstavte si situácie, ktoré ste doteraz spolu prežili a potom sa zamerajte na otázku, čo pre vás dvoch pripravuje najbližšia budúcnosť. Pozorne sledujte plameň sviečky a v pokoji ho pozorujte. Dá vám odpoveď.

Tancujúci jasný plameň: Je pozitívnym znamením dobrej energie medzi vami.

Je pozitívnym znamením dobrej energie medzi vami. Ak plameň dymí: Nemáte veľkú nádej. Bude potrebné množstvo úsilia, aby tento vzťah vytrval, najmä ak chcete niečo viac ako krátkodobú známosť či flirt.

Nemáte veľkú nádej. Bude potrebné množstvo úsilia, aby tento vzťah vytrval, najmä ak chcete niečo viac ako krátkodobú známosť či flirt. Ak plameň smeruje od vás: Je to negatívne znamenie, tento vzťah nikam nevedie a môže byť pre vás zlou skúsenosťou.

Je to negatívne znamenie, tento vzťah nikam nevedie a môže byť pre vás zlou skúsenosťou. Dvojité plamene s pevným telom: Sú pozitívnym znamením, naznačujú dve osoby s jedným srdcom a spoločným cieľom.

Sú pozitívnym znamením, naznačujú dve osoby s jedným srdcom a spoločným cieľom. Celkom rozdelený plameň: Je znakom, že medzi vami stojí ktosi tretí alebo že perspektívnej budúcnosti vašej lásky zabránia vážne prekážky.

Uzlíky lásky

Na toto jednoduché kúzlo budete potrebovať tri kusy stúh v ružovej, červenej a zelenej farbe. Stuhy spleťte dohromady. Blízko jedného konca vrkôčika pevne uviažte uzol a myslite pri tom na lásku. Pokračujte v rovnomernom viazaní uzlov, kým ich nebude sedem, a myseľ sústreďujte na lásku. Noste túto šnúru pri sebe dovtedy, kým svoju lásku nestretnete. Keď ju nájdete, odložte šnúru na bezpečné miesto, kam sa k nej nikto iný nedostane, alebo ju odovzdajte s vďakou živlom (zem, voda, oheň, vzduch).

Snový rituál

Na tento rituál budete potrebovať tri mandle, tri hrozienka, mlieko a med. Večer vypite pohár vlažného mlieka osladeného medom pred spaním. Prv než pôjdete do postele, dajte si pod vankúš hrozienka a mandle a pri usínaní sústredene myslite na lásku a poproste o odpoveď. Dostanete ju v sne.