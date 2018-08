HOROSKOP 15.8. - 21.8. 2018: Vodnári, dôverujte pocitom a Blíženci, tešte sa z novej životnej šance

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Fúka vám do tváre studený vietor nepríjemností. Nedôverujte vlastným pocitom. Mali by ste zo seba striasť lichôtky iných. Zostaňte však nanajvýš kritickí a podozrievaví, inak by vás niekto ľahko mohol oklamať, zneužiť či podobne napáliť.

Motto týždňa: „Ak vyhľadávam vo svojom okolí to najlepšie pre seba, začne to v mojom živote aj prevládať.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ukážte sa zo svojej príjem- nejšej a družnej stránky. Nebojte sa dať najavo, že vám nechýba zmysel pre humor a že sa dokážete zasmiať i na sebe. Nebuďte mrzutí a doprajte si zábavu. Pozvite dobrých priateľov a darujte sebe aj im trochu radosti.

Motto týždňa: „Dostávam vždy podstatu toho, čo dávam.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Aby ste sa nedostali do ťažkostí, začnite sa na svet pozerať inými očami. Nie je to tak dávno, keď ste prehliadli niečo dôležité. Doprajte si dosť času, najmä ak stojíte pred dôležitým rozhodnutím. Zvážte všetky plusy a mínusy pred tým, než čokoľvek podpíšete či písomne odsúhlasíte.

Motto týždňa: „Staré vzorce myslenia nahrádzam novými a mne prospešnými.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Nedajte sa viesť silou svojej viery a vnútornej istoty. Zostaňte verní vlastným morálnym zásadám. Spoliehajte sa na svoj cit pre spravodlivosť a nezabúdajte na veľkorysosť. Je možné, že vaše morálne zásady nebudú celkom po chuti všetkým vo vašom okolí, ale teraz by ste mali pozerať viac na seba.

Motto týždňa: „Viera je ustálený a správny vzorec myslenia.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Zmocňuje sa vás panika, pretože sa rozpadli vaše ochranné valy. Cítite sa bezradní, vydaní udalostiam na milosť a nemilosť a voľný ako vták. Všetko čo vás zdrvilo, znamená dôležitý prelom na ceste slobody a vy sa čoskoro budete tešiť z nových životných šancí. Táto zmena bola nevyhnutná.

Motto týždňa: „Každá myšlienka má svoju vibráciu.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Skrsol vo vás veľmi dobrý nápad. Rozoberte ho do detailov, aby ste došli k jasnému záveru a jednoznačnému rozhodnutiu. Dbajte však na to, aby ste ho celkom nezomleli planým polemizovaním a nestratili prehľad. Prínosnejšie pre vás bude stanoviť si presné kroky realizácie.

Motto týždňa: „Myšlienky sú mocným nástrojom úspechu.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Necítite sa vo vlastnej koži. Zatiaľ postupujte pragmaticky a ovládajte svoje chcenie byť všade prvým či najlepším. Nepokúšajte sa teraz nikoho omračovať či predstierať silu. Majte dosť odvahy ukázať i vlastné slabiny, lebo takto si určite skôr získate dôležité sympatie i pochopenie.

Motto týždňa: „Prestávam sa sústreďovať na nechcené veci.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Na chvíľku sa stiahnite do ústrania, aby ste prehodnotili, čo vás naozaj napĺňa. Vymedzte si priestor pre seba, v ktorom budete chránení pred vplyvom predstáv ostatných o tom, čo by ste mali robiť. Potom svoje resumé dajte každému najavo, je správne žiť podľa seba. Motto týždňa: „Konám v súlade so svojou predstavou najvyššieho dobra.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Mali by ste si uvedomiť čo všetko ste doteraz dokázali. Uvedomte si aj to, kto vás neustále oberá o rovnováhu a konečne sa mu vzoprite. Čoskoro si všimnete, že vám problémy prestali vstupovať do života. Namiesto nich sa v ňom usadí vyrovnanosť, radosť so šťastím a úspech.

Motto týždňa: „Porozumenie je absencia všetkého, čo mi je nepríjemné.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Starosti posledných dní boli len doznievanie minulosti. Vôbec nemusíte špekulovať, čo podniknete a vylepšíte. Stačí, ak budete robiť to, čo doteraz. Hlavne to robte svedomite a s láskou. Následný rast a úspech momentálne nevyžadujú od vás žiadne riskantné manévre či špekulácie.

Motto týždňa: „Hovorím len o tom, čo naozaj chcem.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Niekto vás hlboko urazil a sklamal. Buď ste prešli obdobím nevyhnutnej straty ilúzií alebo ste takmer sebevražedným spôsobom otrávili svoje city horkým jedom racionalizmu. Stojí za to preskúmať, či momentálne stojíte na správnom mieste.

Motto týždňa: Tok peňazí obmedzuje len môj prístup k nim.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Trošku na zážitky zaseknuté dni vám chcú pripomenúť, že by ste sa mali začať viac orientovať na nevyhnutné pracovné povinnosti, ktorým dalo pauzu leto a jeho radovánky. Buďte prístupní aj novým úlohám a výsledkami nebudete sklamaní.

Motto týždňa: „Svoju pozornosť obraciam k tomu, čo naozaj chcem mať.“