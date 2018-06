Horoskop 6.6. - 12.6. 2018: Ryby, majte sa viac radi, Panny buďte vďačnejšie a Kozorožci vyhoďte zbytočnosti

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Čosi ste si vzali do hlavy a tvrdohlavo trváte na tom, hoci všetky signály jasne hovoria, že máte zmeniť priority. Príjemné veci máte priamo pred nosom a vy ich stále prehliadate. Zastavte sa vo svojom chcení a odpoveď „áno-nie“ vám dá aj margarétka.

Motto týždňa: „Čím viac sa otváram, tým lepšie chápem reč intuície.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Myšlienky na budúcnosť vás opantali natoľko, že úplne zabúdate žiť v prítomnosti. Začnite láskou k sebe, tá sa potom ako vlna rozšíri a pritiahne k vám všetko potrebné. To zbytočné doznie samo od seba, ak tomu nebudete venovať svoju pozornosť.

Motto týždňa: „Verím, že do života dostávam všetko potrebné.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Tým, že preferujete len rozum, sami od seba si odháňate zaujímavé a skvelé nové veci. Rozum, bohužiaľ, sám o sebe doposiaľ nič nové nevytvoril. Všetko obdivuhodné vytvorila duša. Preto ju prepojte s rozumom a dokážete aj nemožné. Dovoľte si zariskovať a svet vám pôjde v ústrety.

Motto týždňa: „Dovolím, aby môj život bol bohato obdarovaný.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Prichádzajú k vám radostné chvíle, tešte sa a užívajte si všetko dosiahnuté, nezabúdajte na vďačnosť. Ak zvažujete zmenu práce, práve nastali skvelé aspekty. Smelo vykročte za svojím cieľom, keďže na obzore momentálne nie je ani jeden prekážkový mráčik.

Motto týždňa: „Rozhodujem sa preto, aby nemuselo byť rozhodnuté za mňa.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Ocitli ste sa v hlbokej pasci podrazov a tie číhajú na vás z každej svetovej strany. Neostáva vám nič iné, len na čas úplne znehybnieť a ničomu negatívnemu nevenovať ani zrnko pozornosti. Len tak z tejto prechodnej a atakujúcej atmosféry vyviaznete bez ujmy.

Motto týždňa: „Svoje ciele poznám a tiež ich aj dosiahnem.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Vaša vnútorná rovnováha je značne nahlodaná a to vás vedie k žabomyším myšlienkovým vojnám v hlave. Nezabúdajte, že slnko vždy svieti aj na vás a podľa toho sa riaďte. Len tak odhrniete čierny závoj smútku okorenený melanchóliou. V každom prípade dajte priestor láske a začnite od seba.

Motto týždňa: „V láske prebúdzam svoju silu a odolnosť.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Pred vami sa otvárajú významné dohody alebo zmluvy a vám práve teraz dochádza trpezlivosť. Veľmi dobre zvážte všetko, čo podpíšete a určite sa nikam neponáhľajte, nič vám neutečie. Výhradne pozitívne nastavenie je vašou jedinou istotou budúceho a dlhodobejšieho úspechu.

Motto týždňa: „Zaslúžim si mať materiálny blahobyt.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Úplne vás opantala chuť mať všetko a len brať. Príliš málo dávate a vďačnosť za to, čo už máte, sa radšej kamsi vytratila. Veľkým chcením ste vytvorili zradnú nerovnováhu. Čím skôr sa spamätáte z tohto ošiaľu, tým skôr predídete zbytočným problémom.

Motto týždňa: „Všetkými vzťahmi nechávam pretekať lásku.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Okolo vás sa vznáša opar závisti. Zrejme ste sa čímsi úprimne pochválili a to spustilo neprajnosť. Nie všetci, ktorí sa tvária ako vaši priatelia, nimi v skutočnosti aj sú. Poučte sa, zaujmite neutrálny postoj a v tom prípade dobré správy i zaslúžený úspech na seba nenechajú dlho čakať.

Motto týždňa: „Poznávam pozitívne stránky svojho života.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

To, čo vnímate ako problém, v skutočnosti problémom nie je. Zmeňte uhol pohľadu. Vyjadrenie svojich úprimných citov partnerovi je presne tým, čo momentálne potrebuje. Potom budete z jeho správania v nemom úžase a dokonale si vychutnáte spoločnú lásku.

Motto týždňa: „Všetko v mojom živote má zmysel a opodstatnenie.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Všetky vaše súčasné obavy, že o čosi prídete, sú úplne zbytočné. Vládca Strach neprináša nič pozitívne, no hravo dokáže zablokovať vytúžené zmeny. Riskovať síce netreba, stačí nahradiť myšlienky obáv čímkoľvek príjemným. Inak sa otrasie v základoch dosť z toho, čo ste doteraz dosiahli.

Motto týždňa: „Myslím na seba a svoj úspech.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Zreorganizujte svoju domácnosť a nekompromisne z nej odstráňte všetko zbytočné, čo vám už dlhšie zavadzia a dávno to nepoužívate. Energie vo vašom okolí sa potom pohnú priam raketovo a so sebou prinesú mnohé z toho, po čom ste dlhšie túžili.

Motto týždňa: „Prijímam všetko nové a nechávam ho vstúpiť do svojho života.“