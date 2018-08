HOROSKOP 8.8.- 14.8.2018: Blíženci odstúpte od dohody, Panny pozor na pasce

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Aj keď sa pred vami črtá výborný týždeň, zachovajte si chladnú hlavu. Ani ten najlepší zisk by nemal byť dôvodom riskovania či nepoznania pravej miery. Ak stratíte zem pod nohami, dopad by vás mohol potom zabolieť. Dbajte na správnu mieru, neprejavujte sa ako veľký sveták.

Motto týždňa: „Svoju myseľ môžem obrátiť akýmkoľvek smerom.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Svojmu partnerovi prejavujte viac ústretovosti a nešetrite láskou. Teraz viac ako inokedy potrebuje vašu podporu. Ak by ste to prehliadli, od partnera by ste dlhšie cítili chladný závan, odstup a možno i zlomyseľnosť. Vyjdite zo seba, plne rozviňte radosť, otvorte svoje srdce a nezažijete žiadne sklamanie.

Motto týždňa: „Žijem v súlade so svojou láskou a túžbou.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

V hĺbke duše by ste sa mali odpútať od doterajších túžob. Opýtajte sa sami seba, či ste splnili očakávania, ktoré boli na vás kladené. Aj napriek duševnej bolesti by ste mali prejaviť aj pocity vďačnosti. Tak prídete na to, čo máte učiniť, aby sa všetko, čo má byť ukončené, aj jasne uzatvorilo.

Motto týždňa: „Každú životnú skúsenosť si k sebe priťahujem sama.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Láska vám osladí nasledovné dni. Je tu predzvesť nového vzťahu a ak vo vzťahu ste, môžete v ňom nájsť veľké šťastie. Nezabúdajte, že výplod vašich snov sa nezjaví hotový a dokonalý priamo pred vami, ale skrýva sa vo vašom partnerovi. Dúfa a čaká, až bude konečne vami objavený.

Motto týždňa: Najdôležitejšie pre mňa je cítiť sa dobre.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Niekomu ste sadli na lep a urobili nesprávne rozhodnutie, ktoré vás teraz dobieha a prináša so sebou následky. Hlava v smútku nie je tou jedinou nepríjemnosťou. Ak sa poddáte stresu, všetko sa môže ešte viac zamotať. Najlepším riešením je odstúpiť od dohody a priznať si chybu.

Motto týždňa: „Nemôžem hovoriť o nedostatku a zároveň zažívať hojnosť.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Ste ako na ihlách, očakávate istú dôležitú správu. Vaše myšlienky sa natoľko točia okolo nej, až si príchod správy sami blokujete. Zamestnajte sa inou činnosťou, potom sa vám veci samy od seba pohnú pozitívnym smerom. Všetko naplánované zrealizujete a nezabudnite to osláviť.

Motto týždňa: „Dosiahnutie úspechu je mojím prirodzeným právom.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Buďte otvorení voči svojim blízkym. Vychutnávajte si bez starostí tento pocit jednoty a bezpečia. Srdečné pocity a sympatie ďalej rozvíjajte, prekonajte vnútorný ostych a zábrany, žiadne nebezpečenstvo vám nehrozí. Snažte sa získať ešte viac dôvery vo svojich najbližších.

Motto týždňa: „Mojím celoživotným cieľom je žiť život plný radosti.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ste vo fáze ohovárania, trápenia a možno aj vystavení podlosti či pomstychtivosti. Ak nemáte možnosť sa tejto skúsenosti vyhnúť, pozbierajte odvahu a mravnú silu, aby ste v tomto konflikte ostali aspoň morálnym víťazom. Dávajte veľký pozor, aby ste sa nedali vlákať do pasce.

Motto týždňa: „Nesťažujem sa, už sa sústreďujem len na pozitívne stránky.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Snažte sa zachovať si svoju nevyhnutnú rovnováhu. Ak by vás príliš zamestnávali myšlienky na lásku, ľahko by sa vám mohlo stať, že prehliadnete dôležitý signál a ocitli by ste sa v nepekných rečiach alebo možno i v niečom horšom. Ktosi by okamžite využil vašu nepozornosť.

Motto týždňa: „Nie je mojou povinnosťou činiť iných šťastnými.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Rozpoznajte jedinečnú príležitosť, ktorá sa vám v súčasnosti naskytá. Vo vašich úmysloch sa skrýva možnosť dosiahnuť hlboké naplnenie aj veľkú radosť. Prejavte dôveru vo vlastný cit a dajte sa viesť intuíciou po správnej ceste. S výsledkom budete viac než spokojní.

Motto týždňa: „Všetko, čo si prajem, môžem získať.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Nemali by ste dlhšie otáľať. Neďaleko vás je vynikajúca šanca, driemajúca skvelá možnosť a vy by ste sa mali odvážiť ísť jej v ústrety. Prejavte svoje presvedčenie a stanovte si jasné požiadavky. Vystupujte rozhodne a sebavedome, nepochybujte o vlastnej vytrvalosti a stálosti.

Motto týždňa: „Viem, čo chcem a prečo to chcem.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Máte pred sebou dobré a šťastné obdobie, na ktoré sa z celého srdca môžete tešiť. Dobrým začiatkom v tejto fáze by bolo niečo, čo si už dlho prajete, ale doposiaľ ste to nemohli uskutočniť. Musíte ešte chvíľočku počkať, to by však nemalo zmierňovať váš pozitívny náboj. Motto týždňa: „Môj život je taký dobrý, ako si sama dovolím.“